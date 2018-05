Salinas pide apoyo a los hinchas de The Strongest

El líder del Tigre, admitió que existe un grupo que estuvo en contra de la gestión de su tío César y que este miércoles también criticó a los jugadores. En lugar de cuestionar, Henry pidió a los fanáticos respaldo para los futbolistas

“Fuera el clan Salinas”, “César Salinas y Freddy Téllez usaron a The Strongest para llegar a la FBF”. “Devuelvan la plata al club”, “Jugadores pongan huevos, suden la camiseta”, fueron los mensajes de protesta de un grupo de hinchas de The Strongest en el complejo de Achumani.

Enterado de la manifestación de los hinchas, el presidente del club, Henry Salinas, pidió que se deponga actitudes negativas y que en lugar de criticar apoyen al plantel. “No fui por el complejo hoy (este miércoles), pero me informaron que esta mañana amaneció con algunos carteles. Todo eso es de gente desubicada, que no sabe qué se debe apoyar al club en las buenas y en las malas. Recibo las críticas con mucho positivismo. Siempre existió un grupo que no estaba de acuerdo con la gestión de César”, aseveró Henry Salinas.

El titular reconoció que este no es el mejor momento futbolístico de The Strongest por lo que pidió a los hinchas apoyar a los jugadores, incluso si no se consigue la clasificación a la siguiente ronda de la Copa. “Espero que todos apoyemos a nuestro club, inclusive si no logramos avanzar en la Libertadores. El equipo necesita el respaldo de todos”, finalizó.

El Tigre, con tres puntos, es último en el grupo C de la Libertadores. Este jueves recibirá al puntero Libertad (9), de Paraguay en el Hernando Siles (20:30), por lo que necesita urgente de un triunfo si quiere seguir con vida. Completan la serie Peñarol y Atlético Tucumán. Estos últimos con seis unidades.

Probable equipo titular

Los de Achumani irán con José Peñarrieta en el arco; Ramiro Ballivián, Gabriel Valverde, Fernando Marteli y Marvin Bejarano en la defensa; Raúl Castro, Rudy Cardozo y Diego Wayar y Jhasmani Campos en el medio campo; Cristian Novoa y Pablo Escobar irán en el ataque.

Fuente: diez.bo