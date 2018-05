Samuel pone en duda las elecciones de 2019 en Bolivia y prevé una Constituyente

El líder opositor observa temor en el gobernante MAS a perder en las urnas.

Samuel Doria Medina, jefe de UN. Foto/Tuit SMD.

El líder de Unidad Nacional Samuel Doria Medina alertó este domingo sobre la posibilidad que el próximo año, no haya convocatoria a elecciones por el temor del presidente Evo Morales a perder los comicios generales.

“Tengo dudas porque estos regímenes del siglo XXI van a elecciones cuando tienen certeza de ganar. Ellos usan las elecciones como un medio, no respetan el voto del pueblo”, expresó Medina en contacto con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Cree que el Gobierno, de cualquier manera, llevará a cabo una Asamblea Constituyente, sin embargo, considera que este accionar les hará perder más apoyo y “caerán” más rápido del poder político.

“Si la línea de la rosca gubernamental se impone, seguramente van a querer una Constituyente o alguna cosa rara, pero si no se impone la cordura, puede ser que aparezcan unos militares patriotas y unos ponchos rojos que propongan una Asamblea”, comentó.

MESA: ASPIRACIONES ILEGALES DE MORALES

Analizando la política desde su caso particular, a partir del anunciado juicio por el caso Quirobax, el expresidente Carlos Mesa observa que el presidente Morales vive desajustado de la lógica por temor a que un candidato presidencial lo enfrente en las elecciones de 2019.

Describe “el mundo al revés” que ha construido el presidente Evo Morales, donde el No, quiere decir Sí. Competencia política quiere decir guerra contra los enemigos (..) y la soberanía popular quiere decir soberanía del poderoso por encima de la voluntad popular.

Sostiene que el anuncio de juicio responde a que el Presidente está seguro que su negativa a ser candidato a la presidencia, es una estrategia distractiva para –a último momento- presentarse como Carlos Mesa candidato. “Porque además, por las razones que sean, cree que puedo ser un contendiente con altas opciones que complicaría sus ilegales aspiraciones de postularse por cuarta vez y ser Presidente por otros cinco años”, dice en parte de su artículo dominical.

En una entrevista concedida a El Deber señala que “las fuerzas políticas de oposición comienzan a entender ahora que el tamaño del desafío histórico que tienen por delante es muy grande y que la unidad no es ya una posibilidad, no es ya un lujo”.

Mesa señala que es una circunstancia esencial para construir una estructura que sea capaz de derrotar al oficialismo. Pero ya no solamente a partir de la unidad por la unidad misma, sino a través de la construcción de propuestas de transformación y ojalá de renovación generacional.

Bajo la lógica del deber ser, manifestó que el presidente Morales no puede ser candidato y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue vulnerar la máxima expresión de la soberanía del pueblo, que se expresó el 21 de febrero. “Creo que, en ese contexto, no hay debate: Evo Morales no puede ser candidato a la Presidencia en 2019”, comentó.

Erbol / La Paz