Sandra Bullock confiesa lo duro que fue hacer pública la adopción de su hija

La actriz de ‘Gravity’ explica cómo trató de mantener en secreto esa parte de su vida privada.

Cuando Sandra Bullock presentó a su hija adoptiva Laila Bullock a finales de 2015, la actriz admitió que hasta ese momento había tratado de defender su privacidad por todos los medios posibles.

Bullock tenía experiencia. Ya en 2010, mantuvo en secreto que había adoptado a su hijo Louis Bullock durante toda la temporada de premios de un año en el que acabaría llevándose el Oscar a la Mejor Actriz por Un sueño posible. Pero el camino nunca fue fácil, según ha confesado ella misma en una entrevista con InStyle.

Durante el otoño de 2015, numerosos medios de comunicación ya manejaban rumores de que Bullock había adoptado a un segundo niño, pero nadie podía confirmarlo. Llegó un punto en el que, según cuenta la actriz, “tuvimos un susto con una alergia por el que tuvimos que ir a urgencias y nos siguieron los paparazzis, así que ya se sabía que tenía otro hijo. Y todos querían fotos. Fue desolador. Si Louis escuchaba a un helicóptero o a un dron, salía corriendo para coger a su hermana y arrastrarla a través del patio para esconderla debajo de un trampolín. La pobre Laila tenía síndrome de estrés postraumático. Pero ya abrí la veda cuando hicimos las fotos oficiales [con la revista People]. Todo es una experiencia de aprendizaje”.

Precisamente en la toma de esas instantáneas con sus dos hijos, Bullock conoció a su actual novio, el fotógrafo Bryan Randall. La actriz dice que Louis y Laila ya incluso le prefieren a él. “Es superbueno. Para los niños es el número 1 y yo soy la número 2. Pero lo entiendo porque es más divertido y tiene mejores recompensas para ellos”.

Bullock sólo tiene palabras mayores sobre sus hijos. De Louis, de 8 años, dice que es “supersensible. Le llamo mi hijo de 78 años. Es sabio y bondadoso. Lo vi cuando me lo entregaron. Había cierta grandeza espiritual en él. Me dije a mí misma, ‘Espero no fastidiarlo'”. En cuanto a Laila, que tiene 5 años, Bullock dice que es “una luchadora y esa es la razón por la que está hoy aquí. Luchó por mantener su espíritu intacto. Oh, Dios mío lo que va a conseguir. Va a traer cambios reales”. Amor de madre.

Fuente: revistavanityfair.es