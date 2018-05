Selecciones de rugby van por el oro pese a las diferencias con los demás equipos

Las selecciones bolivianas de rugby afrontan la última etapa de entrenamiento para los XI Juegos Suramericanos. Si bien, la selección masculina considera estar preparada para alcanzar el oro, el equipo femenino no deja de lado la experiencia que quedará y la importancia del aprendizaje constante.

Ciro Miranda e Izzy Morales son los capitanes de ambas selecciones de rugby.

SELECCIÓN MASCULINA

¿Cómo comienza en el deporte?

Ciro Miranda- Comencé en el rugby hace 13 años, dos jugadores de rugby fueron a la universidad donde estudiaba y reclutaron jóvenes estudiantes, entonces algunos nos unimos al equipo de Universitario, del que he sido fundador.

¿Cuáles son los valores que tiene el rugby?

Creo que el principal valor es el respeto y podemos desglosar varias cosas a partir del mismo. El respeto hacia uno mismo, al contrincante, al réferi, a la misma barra. Nosotros tenemos prohibido discutir con el árbitro sobre sus mandatos aunque estén equivocados.

A partir de eso vamos desglosando, la disciplina, el honor, la dignidad y todo aquello.

En esta concentración estamos haciendo hincapié a lo que es la puntualidad, por ejemplo.

¿Qué espera de los Juegos?

Estamos trazando la estrategia para ganar la medalla de oro. Como toda estrategia puede tener sus altibajos, esperemos tener solamente altos y obtener la medalla de oro, creemos que estamos capacitados, estamos entrenando duro, incluso hasta tres turnos por día.

Estamos en nuestro suelo patrio y eso es un gran incentivo y una ventaja que nosotros tenemos como equipo.

¿Cuál es la rutina de entrenamiento y el plan de alimentación?

Nos levantamos temprano en la mañana, a las 05:30. Luego a las 06:00, hemos tenido un chapuzón de agua helada, luego vinimos a entrenar a la cancha, hemos hecho trabajo de rugby, luego, hemos ido al gimnasio. El almuerzo es lo más saludable y luego estamos nuevamente en cancha.

¿En qué otros aspectos trabajan como selección?

Creo que es fundamental el aspecto psicológico, ahora estamos haciendo hincapié en lo que es la unidad de equipo, el espíritu de cuerpo, estamos muy unidos, compartimos mucho y tenemos mucha afinidad.

Todos hemos entendido que nuestro objetivo es ganar por Bolivia, más allá de las aspiraciones personales.

¿Qué significa para usted ser capitán de la selección?

Creo que es uno de los más grandes honores que me ha dado la vida y creo que es resumen de todo el esfuerzo que he hecho en mi vida deportiva. Es el más alto honor y como tal tengo que honrar esa nominación que me han hecho y llevar el equipo adelante en todo aspecto disciplinario, de respeto y deportivo.

SELECCIÓN FEMENINA

¿Cómo empezó a practicar rugby?

Izzy Morales – Empecé porque vi unos afiches en mi facultad en la universidad, donde invitaban a practicar el rugby. Me contacté con ellas y empecé probando, luego ya no pude dejarlo más.

¿Considera que Bolivia ha avanzado en el deporte?

El avance ha sido grande porque antes teníamos que sumarnos a los torneos de los varones, pidiendo que nos den unos minutos para que podamos jugar. Este año se han desarrollado torneos netamente femeninos y ha sido gracias al crecimiento de los clubes a nivel nacional. Hay varios clubes de la rama femenina.

La frase “Las mujeres también juegan rugby”, ¿cuánto significa para ustedes?

Empieza desde la casa, nuestras familias nos dicen que es un deporte torpe, pero es una manera en que también podemos hacer muchas cosas, y de esa manera creo que ha sido por demostrar que también somos fuertes y que podemos aguantar muchas cosas, eso es lo que a la mayoría de las chicas las motiva. No todas son deportistas, pero le meten ganas y realmente es bonito ver esa actitud de superación.

¿Cuál es su objetivo en los Juegos?

Somos un equipo en crecimiento y nos falta un montón, lo que nos queda es aprender y seguir en un constante crecimiento para que tal vez no ahora, pero después se den mejores resultados.

¿Cuánto significa ser capitana de la selección?

Para mi significa mucho, para mí es muy grato ser la capitana de un equipo, al menos en rugby que es un deporte tan fuerte.

Es lindo representar a chicas que están luchando y con ganas de superar a las demás selecciones que vienen con mayor preparación.

DATOS

Se hospedan en la Casa Fátima- Don Bosco. Por los campos de juegos que se tienen, la selección de rugby buscó hospedarse en el lugar donde, además, se les prepara la alimentación.

Equipos completos de ambas ramas. Las selecciones de rugby trabajan con el equipo definido. Los seleccionados se concentran desde el sábado pasado en Cochabamba.

Entrenadores presionan en las prácticas. Las prácticas se desarrollan de manera conjunta, por lo que los dos entrenadores argentinos presionan para mejorar aspectos puntuales.

INAUGURAN EL ESCENARIO DEL RUGBY

Para esta jornada está prevista la inauguración de la cancha de rugby Samancha Urabi, en el municipio de Colcapirhua.

El evento organizado por la Alcaldía de ese municipio tiene previsto iniciar a las 08:00. El estadio está ubicado dos cuadras al sur de la avenida Capitán Ustáriz, a la altura del kilómetro 9.

El escenario fue adecuado para la disputa de la disciplina durante los Juegos.

FICHA PERSONAL

Ciro Rodrigo Miranda Uribe

Lugar y fecha de nacimiento: Cochabamba, 6 de abril de 1985 (33).

Padres: Julio César Miranda y Rosario María del Carmen Uribe.

Hermanos: Ernesto y Cristian

Esposa: Laura

Hijos: Ciro Apolo y Laura Luciana

Especialidad: Rugby Seven

FICHA PERSONAL

Raisa Izzy Morales Rojas

Lugar y fecha de nacimiento: Cochabamba, 24 de enero de 1990 (28).

Padres: Carlos Alberto Morales y Miriam Cristina Rojas.

Hermanos: Leonardo Martínez Rojas y Jaime Morales

Especialidad: Rugby Seven