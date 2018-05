Tevez le negó el saludo a Teo

A la hora del saludo formal entre los equipo, Carlitos evitó chocar los cinco con Teófilo Gutiérrez, reconocido hincha de River. Mirá.





Carlitos Tevez le negó la mano a Teo Gutiérrez en saludo formal de los jugadores antes de que arranque el partido entre Junior y Boca. El colombiano, reconocido hincha de River, le extendió la mano al Apache y fue el delantero de Boca el que no quiso saludarlo.

¿Qué pasó? La historia se remonta a la temporada 2016/17, cuando Teo jugaba en Rosario Central y cuando convirtió el empate en La Bombonera, festejó haciéndose la banda del Millonario (por ese festejo terminó expulsado). “ No me sorprende lo de Teo, no era necesario, pero sabemos qué clase de jugador es , y que esto es normal en él”, decía Tevez por aquel entonces.

Tevez no le dio la mano a Teo Junior 0 – Boca 0. Fecha 5. Copa Libertadores 2017/2018. (Fuente: FOX Sports)

Escuchá lo que decía Tevez sobre Teo en 2016

“No me sorprende lo de Teo” Boca 1 – Rosario Central 1. Fecha 10, Primera División 2016/2017

Fuente: ole.com.ar