En Oruro.

Observan labor de la empresa minera estatal. Foto/Tomada de La Patria

Varias juntas vecinales de la ciudad de Oruro se reunieron el martes con autoridades nacionales de Salud, Medio Ambiente y Minería, para tratar la contaminación ambiental que estaría ocasionando la Empresa Metalúrgica Vinto, debido a que los más afectados en su salud son los niños, reportó radio Pío XII de la red Erbol.

Indicaron que están cansados de compromisos de monitoreo que fueron incumplidos y porque es una empresa estatal dejaron pasar algunas faltas ambientales. Debido a los gases que emana la actividad minera, varios techos de las viviendas de la gente están deteriorados, comentaron.

“Vinto se ha cansado ya, hemos tenido mucha contaminación con esto de la Enaf. Lamentablemente hay niños que han nacido con tumor, hay jóvenes que no pueden con el estudio y otros casos. La zona Vinto no cuenta ni siquiera con proyectos”, declaró una vecina al señalar que hubieron compromisos del Gerente “que es un mal gerente” porque no supo llevar la situación.

Mencionaron que un informe de la Contraloría General del Estado señala que la actividad minera está contaminando por el exceso de arsénico, dióxido de azufre y plomo; químicos que son altamente peligrosos para la salud de la población.

La viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva Maturana, anunció que realizarán monitoreos para verificar la afectación al aire y el agua potable, además de enviar una comunicación a la Empresa recordando que debe remitir un informe sobre lo que hizo para mitigar.

Por su parte del viceministro de Desarrollo Minero Víctor Flores asumió el compromiso de buscar reuniones con otras autoridades del Ministerio de Salud para buscar una solución al problema de la salud.

Las diferentes instituciones acordaron reunirse en 15 días para hacer una evaluación sobre los avances a los compromisos asumidos en procura de mitigar el problema ambiental.

Erbol / Bolivia