Wilstermann pierde a su DT y a Saucedo para el resto del torneo Apertura

Ambos vieron la roja en el partido de vuelta frente a Blooming, por los Play Offs del torneo Apertura.

Los Tiempos

El Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la División Profesional sancionó con tres partidos de suspensión a Fernando Saucedo, mientras que al técnico Álvaro Peña, con cuatro encuentros.

Entre tanto, el tribunal aún no dio a conocer la sanción contra el volante brasileño Serginho. “El lunes o martes se reunieron y ese rato sacaron el fallo, que ya se sabía”, comentó Peña. Asimismo explicó que a Roberto Ariñez, preparador de arqueros de Wilster, lo expulsaron no por pelear, sino por recibir los puñetazos de un dirigente de Blooming, que también fue expulsado, pero que el incidente no lo inició él. Ante esta situación, Peña se preguntó: “¿Cuál es el derecho de perjudicar a nosotros?”.

Fernando Saucedo, Serginho, el técnico Álvaro Peña y el preparador de arqueros Roberto Ariñez fueron expulsados en el cotejo de vuelta de los cuartos de final del Apertura ante Blooming, en Santa Cruz. Una vez conocida la sanción sobre Saucedo, muchos entendidos en el fútbol, periodistas y comentaristas aseguraron que la suspensión de tres partidos es excesiva, porque en principio la segunda amarilla no fue correcta.

Desde el tribunal se conoce que si bien la sanción por una expulsión por doble amarilla es de un cotejo, el informe del árbitro señala que Saucedo habría insultado al juez Gery Vargas. Motivo por el que, de acuerdo a reglamento, la sanción es de tres cotejos.

El mismo informe del árbitro señala que el técnico aviador también lo habría insultado, por lo que, de acuerdo a reglamento, la sanción es igual de tres partidos, a lo cual se sumó un cotejo más por ser reincidente.

Finalmente en el caso de Serginho, se sabe que el TDD abrió un proceso disciplinario contra el brasileño, por el incidente con el DT de Blooming, Erwin Sánchez.

El caso de Serginho es por el orden de insultos racistas, y su proceso es diferente, por ello su sanción aún no salió.

Fuente: diez.bo