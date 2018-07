19 muertos y 34 heridos en 4 accidentes ocurridos en 12 horas en carreteras de Bolivia

Tres accidentes en carreteras dejan al menos 19 muertos

Heridos llegan al hospital Viedma. | APG

LOS TIEMPOS

Sólo entre el jueves y viernes se registraron tres accidentes de tránsito en el país que causaron la muerte de 19 personas en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Potosí.

Ayer, en el kilómetro 78 de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, una flota de la empresa Danubio se encunetó y causó la muerte de nueve personas (varios niños) y siete resultaron heridas.

Se presume que los frenos se dañaron y no funcionaron. La flota llegaba de la ciudad de La Paz y tenía como destino la ciudad de Santa Cruz, informó el director de la Unidad Operativa de Transito, Alexander Rojas.

La flota se encunetó unos 300 metros después de sufrir un choque en la parte trasera. Algunos pasajeros salieron despedidos por las ventanas, indició una pasajera en el hospital Viedma, a donde fueron traslados los heridos de gravedad.

Una mujer de 30 años tiene traumatismo craneano grave y se encuentra en terapia intensiva, todavía no se conoce su identidad.

Otros accidentes

Ayer a las 5:00 de la mañana se registró un choque múltiple en la ruta La Paz-Desaguadero a la altura del puente de Laja, que dejó una persona muerta y 11 personas heridas. Se trataba de dos minibuses y una camioneta.

En cambio el jueves después de las 22:00 horas nueve personas murieron a causa del choque de dos minibuses con una volqueta en cercanías de la localidad de Chanca del municipio de Porco en la ruta Potosí-Uyuni. Otras 13 personas que estaban como pasajeros de los vehículos.

Según el reporte policial, los minibuses chocaron por tratar de esquivar a la volqueta, que estaba estacionada en medio de la vía y sin ninguna señalización. Los automóviles no consiguieron frenar y chocaron.

Desperfectos mecánicos, exceso de velocidad e imprudencia dejaron luto y dolor en Cochabamba, Potosí y La Paz la noche del 26 de julio y la madrugada del 27.

La tragedia se ensañó con varias familias bolivianas en un lapso de casi 12 horas, entre el 26 y el 27 de julio. Cuatro accidentes en carreteras del país le arrebataron la vida a 19 personas y dejaron malheridas a 34.

En Cochabamba, un bus de la flota El Danubio que venía de La Paz con 39 pasajeros, y se dirigía hacia la ciudad de Santa Cruz, se encunetó ayer a las 6:30 de la mañana, en el kilómetro 73 de ese tramo, en la zona conocida como El Cañadón. Una de las historias más tristes fue la de una familia paceña que iba a vender ropa en la fiesta de la Virgen del Carmen en Santa Cruz. Lisandro Rojas, quien viajaba con su esposa, sus tres hijos, y su cuñado, contó llorando que en el siniestro perdió a su compañera, a su hija de un año, y a su cuñado. Dijo que solo pudo proteger con su cuerpo a sus otros dos hijos de 3 y 10 años.

Los pasajeros declararon que el chofer conducía con excesiva velocidad y perdió el control del motorizado, presuntamente por un desperfecto mecánico en la caja de cambios y el sistema de frenos. Otra mujer dijo que chocaron con el alerón de otro bus que invadió carril. Las ruedas del lado derecho de El Danubio se salieron de la capa asfáltica; el vehículo se inclinó para volcarse, pero se topó con la roca de una serranía y se encunetó. Sin embargo, el conductor no pudo frenar, y el bus se arrastró unos metros causando que algunos pasajeros, que salieron disparados de sus asientos hacia las ventanas laterales, fallezcan atriccionados, detalló el director departamental de Tránsito, coronel Alexander Rojas. Los policías aprehendieron al chofer titular, Guillermo Vargas Rivera (44), y al de relevo. Este último dijo que no supieron qué hacer porque la caja no respondía mientras el ómnibus ya corría.

FALLECIDOS Cinco mujeres, dos varones y dos niñas perdieron la vida. Solo fueron identificados: Mónica Rojas Rojas (30), Fernando Rojas Apaza (25) Ayelin Mamani Yapita (2) y Luz Rojas (1). Los demás: dos mujeres de unos 25 años, dos de unos 40 y un varón de unos 30 años, no fueron reconocidos hasta ayer en la tarde.

HERIDOS Al hospital Viedma fueron evacuados cinco heridos. El caso más grave es el de una mujer de unos 35 años, no identificada, que sufrió un traumatismo craneal grave y está en terapia intensiva. Una bebé de tres meses fue trasladada al hospital pediátrico Manuel Ascensio Villarroel, María Mercedes Borrales Calle (24), con una herida en el rostro, además de Fabiola Milenka Torrez Calle (39) y Rosario Calle Mamani (40), ambas con policontusiones, que pidieron un alta solicitada. Otros heridos varones fueron llevados a hospitales de Colomi: Sergio Laime, Alejandro Chambi y otros no identificados.

POTOSÍ Un choque entre dos minibuses de transporte público, en el tramo Potosí-Uyuni, dejó un saldo de 9 muertos y 16 heridos, el jueves 26 de julio a las 19:15 horas, según ABI. Uno de los minibuses, que viajaba hacia Potosí, colisionó contra una volqueta estacionada por un desperfecto mecánico. El choferperdió el control, invadió carril y chocó contra un minibús que iba hacia Porco, en sentido contrario. En el impacto perdieron la vida Adrián Mamani (45), Miriam Arce Cruz (37), Francisco Portillo Genaro (35), Faustino Ayarachi Marcani (28), Crispín Choquetijlla J. (chofer 37) y cuatro hombres no identificados debido a múltiples mutilaciones.

ENTRE RÍOS A las 6:00 de la mañana de ayer, en el kilómetro 254 de la carretera Cochabamba–Santa Cruz, una vagoneta Toyota se encunetó y dio un vuelco de tonel hasta llegar a un lote baldío. Paulina Luizaga Rojas (28) falleció. El chofer y otro acompañante resultaron heridos, según Tránsito.

DESAGUADERO Dos minibuses y una vagoneta, todos del transporte público, chocaron ayer a las 5:00 de la madrugada en el Puente Laja, en el tramo La Paz-Desaguadero. Seis pasajeros resultaron gravemente heridos.