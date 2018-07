Agro boliviano alerta que palmito, banana y piña pierden mercado de exportación

Cochabamba, a 2 días de la Revolución Agraria.

El agro alerta que palmito, banana y piña pierden mercado de exportación

Banana del Chapare. Foto/tomada de internet

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba informó que la producción de palmito, piña y banana del Chapare, pierden mercados de exportación, generando efectos negativos en los más de 42 mil productores del departamento, reportó radio Pío XII de la red Erbol.

El directivo Rolando Morales afirmó con tristeza que hace dos semanas habían 20 contenedores de 40 pulgadas paradas en el Chapare con palmito sin mercado; 10 contenedores de piña hasta el viernes sin mercado donde exportar.

Habían 6.6 millones de bananas que antes se exportaban a la Argentina pero debido a la crisis interna ya no se puede y los productores buscan mercados como Ecuador y otros países.

“Por eso nosotros necesitamos el concurso del Estado porque solos no podemos hacerlo y porque no tenemos la capacidad legal, técnica y administrativa y ojalá este 2 de agosto en Potosí pueda hacer anuncios importantes de reactivación agropecuaria y no políticos”, indicó Morales.

Recordó que hace un año planteó al Gobierno la reactivación del agro con políticas de mecanización, viabilizando unos 100 millones de dólares, pero hasta la fecha no recibieron respuesta alguna, y solo se tienen anotadas respuestas paliativas para el sector campesino que ya no tendría condiciones para seguir sembrando ni criando ganado vacuno debido al crecimiento de la mancha urbana.

Indicó que jamás pidieron que ese crédito venga en calidad de regalo porque son sectores privados, pero sí que tenga intereses muy blandos a plazos largos para reactivar el agro cochabambino.

Explicó que la Ley 844 que habla de la reivindicación agraria, previene en un artículo la seguridad alimentaria y obliga al Estado a que pueda garantizarla, porque después de los servicios de salud, están directamente el alimento.

Erbol / Bolivia