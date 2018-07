Cadinpaz: economía informal y presión fiscal asfixian a la industria boliviana

La informalidad de la economía boliviana llega al 62,3% de acuerdo a un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Stand de Cadinpaz en una feria dominical. Foto archivo CNI

La Paz, 27 julio (ANF).- La Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) en un informe reciente, afirma que la condición de Bolivia como la economía informal más grande del mundo con 62,3%, de acuerdo al estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la alta presión impositiva que llega al 34% del Producto Interno Bruto (PIB), asfixian a la industria privada formalmente constituida en el país.

“La informalidad genera desincentivos y serios impactos negativos tanto de mercado, laborales, tributarios, ambientales, entre otros, para la industria manufacturera privada nacional y para el desarrollo del país”, indica el informe elaborado a mitad de gestión del año.

Según Cadinpaz, la informalidad está ligada al contrabando que de acuerdo a estudios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) representa alrededor de 2.213 millones de dólares por año con un impacto negativo sobre el PIB entre 1 a 1,5 puntos porcentuales.

“El sector informal no contribuye con impuestos, no genera fuentes de trabajo formal con aportes a la seguridad social de corto y largo plazo, no respeta las normas de defensa al consumidor y medioambientales y genera falsificación y adulteración de productos”, sostiene el documento.

Cita que de acuerdo a estudios del BID la presión tributaria en Bolivia alcanza a cerca del 34% respecto del PIB, la segunda más alta de América Latina y el Caribe. En contraposición se encuentra Perú con una presión impositiva inferior al 20%.

La Cadinpaz ratifica su solicitud a las autoridades tanto centrales como departamentales y municipales de emprender acciones de formalización de la economía y lucha al contrabando para así generar un clima de negocios más propicio para la inversión, producción y generación de empleo formal industrial que contribuya al crecimiento y desarrollo de Bolivia.