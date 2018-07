Clásico potosino puede quedar sin estadio

El Gobernador de Potosí advirtió con no ceder el estadio mientras no se tenga un presidente de los lilas reconocido por la FBF. El lance entre Real y Nacional, está programado para el domingo (15:00).

DIEZ

La crisis en Real Potosí sumo un nuevo actor. El Gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, advirtió con no ceder el estadio Víctor Agustín Ugarte para el clásico del domingo (15:00), entre los lilas contra Nacional Potosí, mientras no se tenga un presidente de Real Potosí reconocido por la FBF.

“Aquí por si acaso no vale estar a última hora pidiendo el campo deportivo. Mientras no se tenga un documento que diga quién es el presidente legalmente reconocido no hay estadio”, sostuvo el Cejas en entrevista con el diario El Potosí, de esa región.

El ultimátum surge porque Real Potosí es local para efectos de organización. La Gobernación es la administradora del escenario deportivo y aguarda que la FBF asuma posición para poner fin al conflicto entre los socios lilas que piden la renuncia de su presidente Wilson Gutiérrez.

También puedes leer:

Cejas, quién es expresidente de Real Potosí, espera con esta medida apresurar una posición de la FBF respecto al conflicto del club potosino que tiene dos presidentes: Gutiérrez y el presidente electo por los socios, Calixto Santos.

La autoridad que también fue mediador, no ocultó su molestia contra ambas partes, puesto que no se respetó el acuerdo del pago económico de Santos a Gutiérrez para cubrir parte de las planillas de sueldos pendientes.

“Se ha perdido el respeto por parte de estos señores tanto de don Wilson como de don Calixto. ¿Qué interés oculto hay detrás de esto que intereses tiene don Wilson y don Calixto?”, disparo Cejas.

Te puede interesar:

Real Potosí y Nacional, deben jugar el próximo domingo por la tercera fecha del torneo Clausura. Los lilas vienen de perder por goleada en su visita a Sport Boys (4-1), mientras la banda roja llega después de empatar de local ante Destroyers (0-0).

Fuente: diez.bo