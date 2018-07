De Mesa habla de una estrategia conjunta con oposición, expresidentes y ciudadanos para defender el 21F

Cree que el Gobierno de Evo Morales busca que como sea diga que será candidato “para saltarse un muro gigante que es el 21 F”. Agradeció que Demócratas por querer dialogar pero insistió de hablar de una estrategia conjunta, y que ayudaría en la articulación de una coordinadora

Carlos de Mesa Gisbert aclaró que su principal desafío es el respeto al 21F. Foto: EL DEBER

Lo primero que De Mesa le dijo a EL DEBER Radio este sábado es que su nombre de registro civil es Carlos Diego de Mesa Gisbert. Y posteriormente, uno de los principales protagonistas de la semana se refirió a temas ineludibles: caso Quiborax, el por qué no habla de su candidatura, y de la estrategia que debe armarse para defender el 21F (por el 21 de febrero de 2016 cuando el ‘No’ le ganó a la repostulación de Evo Morales) poniéndose a disposición para la articulación de una coordinadora junto a la oposición, expresidentes y movimientos ciudadanos.

Lo de De Mesa fue contundente cuando se refirió sobre todo al tema de su candidatura. “Habrá notado que el presidente del Senado (‘Gringo’ Gonzales) de manera insistente, suplicatoria a título de no se qué, me pide que defina mi candidatura porque eso es lo que el Gobierno busca; quieren saltarse ese terrible muro, esa terrible roca que tienen que es el 21F“. Dejó entrever que su foco es que se respete la votación, que el 29/11 de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional descartó dando a un recurso abstracto de inscontitucionalidad.

Fue por eso que el exmandatario dejó en claro que el 21F es su foco y hasta habló de conversar sobre una estrategia con los partidos de oposición (“Demócratas, Sol.bo, Unidad Nacional“), expresidentes y movimientos ciudadanos para defender el voto. Es más, habló de ayudar a la articulación de una coordinadora en defensa de la democracia de la que también se refirió en el jueves en Cochabamba. “No creo pertinente decir si voy a liderar o no esta coordinadora“, sostuvo ratificando de nuevo que el primer paso es que se respete la votación de 2016.

“Primero me honra que el partido Demócratas considere la posibilidad de conversar conmigo, es un partido que respeto, organización que ha mostrado significativa fuerza no solo en Santa Cruz sino en el país. Segundo, creo que es una buena oportunidad de conversar sobre una estrategia por el 21F y cuando digo demócratas digo también Unidad Naiconal, Sol.bo, expresidentes y movimientos ciudadanos que están liderando este proceso”, añadió. Lo de Demócratas lo dijo tras leer en este medio las declaraciones de Vladimir Peña.

Ratificó además lo que había dicho un día antes en el valle: “El que tiene que escoger candidato es Evo Morales o su partido que los vaya a representar en 2019″. Admitió de que recién cuando este tema sea saldado “se iría al segundo paso”. Se refirió también a que han intentado “demolerlo” con diferentes temas como el ‘Caso misiles’, ‘Camargo Correa’ y últimamente con el de Quiborax. “Y no creo que se vayan a detener aquí”, añadió, agregando que para afrontar estas situaciones ha tenido muchos gastos de tiempo y dinero.

Cerró la conversación con el periodista Tuffí Aré refiriéndose a si con toda la situación que enfrenta seguirá o no como vocero del tema marítimo. “Fue el presidente Evo Morales el que me habló para asumir este rol y lo dejaré de ser cuando él me lo pida, no otro, mientras tanto sigo siendo vocero por la causa marítima”, sostuvo, recordando que fue uno de los primeros que asumió una posición sobre el 21F tras volver de un programa en Chile y teniendo a Evo muy cerca en La Paz. “Lo dije en medio de muchos periodistas, que iba a votar por el no”.

EL DEBER