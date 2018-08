Dirigente oficialista: la COB no se hará responsable de la reacción ante la provocación del “Bolivia dijo No”

“Si hay provocaciones ahí nosotros no somos responsables (de lo que vaya a ocurrir)”, dijo el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, afín al gobierno de Evo Morales.

La COB dice que no se hará responsable de las secuelas ante la provocación de “Bolivia dijo No”

La Paz, 31 de julio (Urgentebo).- El Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliva, Juan Carlos Guarachi, declaró este martes que las organizaciones sindicales no se harán responsables de las consecuencias que generen los activistas que utilicen la efeméride patria para expresar el slogan “Bolivia dijo No” en los actos del 6 de agosto en la ciudad de Potosí. El sindicalista dijo que los trabajadores reaccionarán frente a esas provocaciones.

“Si hay provocaciones ahí nosotros no somos responsables (de lo que vaya a ocurrir), porque finalmente son quienes, seguramente los trabajadores, en función a la provocación decidan, tomen acciones y el riesgo que se puede correr… (Si las plataformas gritan Bolivia dijo No) obviamente (se entiende como una provocación) porque no toda Bolivia dijo no”, aseveró.

El 24 de junio, el presidente Evo Morales anunció que los actos cívicos de conmemoración a los 193 de independencia de la patria se realizarán en la ciudad de Potosí.

“Vamos hacer homenaje desde la ciudad de Potosí, por tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) va a sesionar en la ciudad de Potosí. Habrá también acto de desfile, como siempre dando homenaje a nuestra querida Bolivia”, sostuvo.

Tras este anuncio diferentes plataformas ciudadanas, que defienden el resultado del referendo del 21 de febrero del 2016, indicaron que viajarán a la urbe potosina a participar del desfile cívico para recordarle a Morales que el 51,3 por ciento del electorado le negó la posibilidad de repostular por tercera vez de manera continua.

En tal sentido, Guarachi dijo que los festejos patrios no son un lugar “para hacer política” y acotó que habrá otros escenarios donde se vaya a discutir las candidaturas presidenciales y realizar las campañas electorales.

Urgentebo.com