El Real Madrid posterga los grandes fichajes

Lopetegui pide tres refuerzos y el club se muestra reacio a firmar traspasos caros a la espera de que a partir de septiembre se reactive la negociación por Neymar.

La marcha de Cristiano Ronaldo, digerida con aparente naturalidad por la directiva del Real Madrid, ha puesto al club en tensión ante la necesidad de reforzar una plantilla que exhibió síntomas de desgaste en la última Liga. Si el mensaje hacia el exterior es de optimismo tras la conquista de la Decimotercera, las fuentes consultadas en las oficinas de Chamartín señalan un debate profundo. Estos observadores advierten que el presidente Florentino Pérez quería a Mbappé y a Neymar, pero que las negativas del francés en 2017 y el brasileño en 2018, han forzado un cambio de planes en una institución que se preparó para desembolsar más de 350 millones de euros para conseguir una primera figura mundial. Ante la duda, ahora los estrategas madridistas optan por sondear el mercado, esperar y, si acaso, ahorrar en un escenario insólito. Solo Hazard, de entre los atacantes contactados que más brillaron en la temporada pasada, se ha manifestado claramente decidido a fichar por el Madrid. Pero el Madrid le ha respondido con un gentil formalismo evasivo.

“Nos han dicho que no quieren líos con el Chelsea”, dice un empleado de Hazard para describir la clase de explicación que emiten los responsables madridistas para postergar cualquier intento de fichaje.

Cerrada definitivamente la opción de contratar a Neymar, el Madrid ha flotado en el mercado a la búsqueda de un goleador. Un goleador es lo que pide parte de la hinchada pensando en rellenar el vacío dejado por Cristiano —44 goles en 44 partidos metió en todos los torneos del curso pasado en una de sus campañas menos destacadas— y un goleador es lo que pidió Julen Lopetegui. En Valdebebas confirman que el entrenador vasco, lejos de conformarse con la plantilla que le ofrecieron, explicó al club que necesitaba refuerzos. Al menos tres jugadores: un central, un centrocampista y un delantero.

La lista de Lopetegui no ha sido satisfecha, de momento. Puede que el Madrid no se decida a comprar, pero en el club destacan una intensa actividad de búsqueda. La mayor parte de las veces, infructuosa. Consultados a lo largo del último mes Kane y Salah a través de intermediarios, las respuestas de los goleadores de la Premier resultaron tibias o, en el caso de Mo Salah, concluyentes. El egipcio replicó renovando contrato con el Liverpool. El inglés respondió con cierta indiferencia. Desde el Tottenham indican que el Madrid hizo una aproximación “protocolaria”, ante lo cual el club londinense informó de que Kane no está en venta. Solo en el caso de que el futbolista presione para salir se le podría poner un precio que nunca bajará de 300 millones de euros.

Ahí donde Kane y Salah se mostraron esquivos, Eden Hazard no vaciló. El belga, de 27 años, lleva dos años manifestando a sus compañeros de equipo en el Chelsea lo mismo que repite a sus representantes para que se lo trasladen a los dirigentes del Madrid. Quiere vestirse de blanco. El jugador, una de las figuras más destacadas del Mundial de Rusia, ha enviado señales unívocas de que su mayor ambición profesional es dejar el Chelsea para firmar un contrato con el club madrileño, con cuya directiva mantiene contactos desde 2016.

El Chelsea no bajará el precio de Hazard por debajo de los 160 millones de euros, según descubre una de las empresas de servicios jurídicos y asesoría que se ocupan de llevar los asuntos del club. La situación se agravará si la compra se pretende cerrar después del 9 de agosto, fecha del cierre del mercado en Inglaterra. Entonces la tasación se disparará otro 20%, explican estas fuentes, dado que entonces el Chelsea no tendría cómo reponer a su estrella. En las oficinas del Bernabéu no parecen preocuparse por estas noticias. Allí comentan que Hazard —una vez fervientemente solicitado por Zidane— ya no forma parte de las prioridades de la política deportiva. Al parecer, dicen, al presidente no le entusiasma tanto el belga. Es más: hay directivos que sugirieron que sería más conveniente recuperar a James.

James, 40 millones más

Cedido al Bayern hasta 2019 con una opción de compra de 42 millones de euros a favor del club alemán, James se convirtió en objetivo del Madrid hace un mes. La posibilidad de repescar al colombiano fue objeto de estudio por parte del club. Hubo quien examinó una alternativa: ofrecer al Bayern 40 millones de euros como compensación, a cambio de recuperar a James. Consultado al respecto, el jugador se mostró encantado. En el Madrid contaban con su apoyo, si le requerían para que presionase al Bayern en pos de la salida. Finalmente, esta operación se descartó. Se hizo insostenible por la idea de pagar 40 millones más por un futbolista que el Madrid ya fichó en 2014 por 85 millones de euros. Habría resultado difícil de vender a la masa social. Para cerrar el caso, James declaró públicamente este fin de semana que seguirá en Múnich: “Sé que hay muchos rumores, pero estoy muy feliz aquí. Quiero ganar la Champions League con el Bayern a toda costa”.

Ante la incertidumbre, los dirigentes del Madrid optan por esperar. Confían en que, si guardan el dinero, el futuro les brindará ocasiones de adquirir futbolistas realmente interesantes. Avisan de que Florentino Pérez sigue soñando con comprar a Neymar, aunque el presidente se encuentra cada vez más solo ante el progresivo desencanto de sus asesores con la actitud del brasileño.

Como recuerdan en el entorno de Neymar, existen cláusulas en los contratos privados que firmaron con el PSG que, con efectos a partir de septiembre, permitirían una mayor flexibilidad a la hora de buscar una rescisión. Si se ejecuta esa vía, Neymar, como muy pronto, podría mudarse después de Navidad.

Fuente: elpais.com