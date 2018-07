¡Gerardo ‘Tata’ Martino y la posibilidad de ser técnico de México!

Central FOX

La Selección Mexicana de Futbol busca director técnico y, en el desfile de candidatos, Ricardo Ferretti ya se bajó por enésima vez.

Ahora, tras los nombres de Matías Almeyda y Miguel ‘Piojo’ Herrera, surgió uno desde la MLS, el del argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

En entrevista para Univisión Deportes, ‘Tata’ dejó entrever que la posibilidad de llegar al timón del Tricolor no está cerrada, a pesar de contar con un ‘preacuerdo’ con el Atlanta para refrescar su estadía. Su contrato actual finaliza al términa de la campaña en desarrollo.

“Los proyectos que puedan aparecer, cuando a uno le gustan y tiene posibilidades, se sienta a conversar con quienes aparecen ofreciendo nuevos proyectos; me cuesta hablar mucho de lo que puede ser el futuro. Es mucho más fácil hablar cuando uno no tiene trabajo, aunque cuando uno no tiene trabajo es porque hay pocas ofertas”.

‘Tata’, por ahora, se concentrará en dirigir al equipo de las estrellas MLS para el All-Star Game ante la Juventus, que se disputará el miércoles 1 de agosto.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar