La Generalitat vigilará un congreso pseudocientífico que asegura curar el autismo

Familias y profesionales sanitarios expertos en este trastorno del neurodesarrollo piden a la Administración que prohíba este acto

Familiares de personas con autismo y profesionales sanitarios especializados en el abordaje del trastorno del espectro autista (TEA) han denunciado la celebración de un congreso pseudocientífico que asegura curar este trastorno del neurodesarrollo. La conferencia, llamada “El autismo es recuperable”, se celebrará en Balaguer (Lleida), en el Ecocentro Pàmies Vitae, propiedad de Josep Pàmies, viejo conocido en el entorno pseudocientífico. La Confederación Autismo España, que aglutina a las asociaciones de familias, y la Asociación Española de Profesionales del Autismo (AETAPI) han pedido a la Administración que “hagan lo posible para evitar que tenga lugar”, pero las autoridades tienen las manos atadas: estos actos apelan a la libertad de expresión y la Administración solo puede actuar a posteriori. La Generalitat ha asegurado que vigilará que los comentarios vertidos en el acto no contravengan la ley.

Los organizadores de la conferencia sostienen la tesis de que el autismo se puede curar con una solución de clorito de socio y ácido cítrico (MMS, Miracle Mineral Solution), un producto prohibido por el Ministerio de Sanidad desde 2010 por sus efectos adversos potencialmente graves. “Su consumo directo en esas condiciones puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones, fallo renal y metahemoglobinemia”, advertía la Agencia Española del Medicamento en 2010. Precisamente, esta misma solución era la que ofrecía Pàmies cuando dijo ser capaz de curar el ébola.

“El autismo es un trastorno de base neurobiológica que, a día de hoy, no tiene cura”, han apuntado las entidades denunciantes. Por ello, han advertido, “los únicos abordajes e intervenciones recomendados para tratar el TEA son de carácter psicoeducativo, orientados a potenciar puntos fuertes y a proporcionar apoyos que favorezcan el desarrollo personal, la inclusión social y la calidad de vida” de las personas con TEA y sus familias. Las terapias, han avisado sendas entidades, han de estar basadas en la evidencia científica y en el consenso de los profesionales. “Charlas como esta solo contribuyen a generar falsas expectativas en las familias frente a los resultados de los tratamientos existentes, haciéndoles vulnerables a situaciones de potencial abuso como esta”, han señalado. El póster de anuncio de la conferencia requiere una “donación” de cinco euros para acceder al acto.

La Administración, no obstante, tiene pocas alternativas para impedir esta clase de actos. Charlatanes y curanderos se amparan en la libertad de expresión para convocar este tipo de conferencias. Como ya ocurrió en el congreso pseudocientífico que anunciaba un mundo sin cáncer y ponía en duda la credibilidad de los médicos (“Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico NO te está contando”, se llamaba la conferencia), la Generalitat no pudo parar el acto, aunque sí advirtió previamente a los organizadores y mandó un técnico del Departamento de Salud para tomar nota de si lo que allí se decía era constitutivo de delito o sanción. Finalmente, la organización fue sancionada por los comentarios vertidos en el acto.

En este caso, el Departamento de Salud tendrá que actuar de la misma manera. “Advertiremos previamente de que puede que lo se haga contravenga la ley y que puede dañar a terceros”, ha explicado una portavoz. En este sentido, ha advertido: “Si contraviene la ley, intervendremos”.

Fuente: www.elpais.com