“La mejor decisión que tomé en mi vida fue irme a jugar para Wilstermann”

‘Menona’ Saucedo habló de su gran momento en Wilstermann, donde suma dos títulos. Dijo que en el rojo la clave es apostar a refuerzos de jerarquía, mientras que en los cruceños pasa todo lo contrario.

Su momento especial que vive no lo cambia por nadie. Fernando Saucedo encontró su lugar en Wilster, lejos de su querido Oriente Petrolero, del cual es hincha y al que piensa volver algún día. El volante está feliz en el aviador, donde es uno de los capitanes, siendo inamovible en el onceno y clave en los dos títulos que ha conseguido con el club cochabambino en las últimas temporadas.

Con 28 años, afirmó que la mejor decisión que tomó en su vida fue aceptar jugar para Wilster, donde fue titular de entrada (desde 2015), mostrando un gran nivel. Ello le ha permitido estar en la mira de los grandes de La Paz y de clubes de fuera del país. En diciembre acaba su vínculo con el aviador y es casi un hecho que su destino está en otro país. “Si me voy antes de que acabe mi contrato, la cláusula de rescisión es de $us 150.000“, afirmó.

¿Estás en tu mejor momento?

Sí, porque he madurado muchísimo. Me siento seguro de lo que hago y aparte aquí la gente me aprecia mucho.

¿El aviador está para seguir sumando títulos y para avanzar en la Sudamericana?

Buscamos ser protagonistas en la Sudamericana y volver a repetir el título logrado en el Apertura. Esos dos objetivos nos hemos trazado y tenemos confianza en que hay equipo para lograrlo.

¿Mantener la base juega a favor o en contra de ustedes?

Claro que a favor. Contamos un excelente grupo. En cancha cada uno sabe lo que tiene que hacer porque hace mucho tiempo que venimos jugando juntos. Bueno ahora ya no está Cristian Machado, que era mi compañero de contención, pero con Jorge Ortiz nos entendemos bien; además, el equipo mantiene sus jugadores y no se tiene que cambiar mucho para buscar de nuevo el título de la División Profesional.

¿Cómo se motivan?, sabiendo que en este Clausura no hay en disputa un premio a una copa internacional.

Es como si nosotros no tengamos qué jugar en este campeonato, pero igual lo tenemos que afrontar porque todos los jugadores que llegamos acá queremos seguir haciendo historia. Personalmente voy por dos títulos en tres años y quiero más. También todo lo bueno que hicimos en la Libertadores, intentaremos repetirlo en la Sudamericana.

¿Cómo es jugar al lado de ‘Pochi’ Chávez y de Serginho?

Te facilitan el trabajo, son tipos que te muestran los caminos en los partidos difíciles. También en el caso de Alex da Silva, si bien es central, se nota la jerarquía y la capacidad que tiene. No por nada estuvo en Alemania y en la selección brasileña. El ‘Pochi’ es un jugador difícil de describir, pero su jerarquía es enorme, no por nada estuvo ocho años en Boca Jrs. Y después dársela a Serginho es lo más fácil, porque en el uno contra uno que tiene es espectacular. Nosotros debemos quitarla como volantes de marca y dárselas a ellos que juegan rápido y te resuelven. La jerarquía cuenta siempre.

¿En qué has mejorado para llegar a ser clave en el aviador?

La madurez y capacidad mental tienen una influencia altísima en el porcentaje del rendimiento. Aquí he sentido mucho cariño y me he desenvuelto como sé hacerlo. No siento presión de ningún tipo, estoy tranquilo y juego en paz. Siempre confié en la capacidad que tenía y todos los técnicos que tuve en Oriente Petrolero me hacían jugar porque veían mis condiciones. Solo que la mente la tenía totalmente destruida. Acá me ha ido muy bien porque me enfoqué solo en el fútbol, y los resultados se dieron como quería de entrada.

¿Qué te hizo cambiar?

Decidí dejar de lado otras ocupaciones que me perjudicaban. En Santa Cruz, por ejemplo, tenía una granja y vacas. Entonces me ponía a pensar en esas cosas y qué hacer después de fútbol. De esa manera descuidaba mi negocio más grande que es el fútbol. Ahora solo tengo una ocupación.

¿Y en lo económico como te va en el rojo?

Para lo que es Bolivia estoy bien. Ahora tengo propuestas mucho mejores que las de acá, pero en el lugar donde me sienta tranquilo voy a seguir jugando.

¿Soñás con salir a jugar a otro país?

Es lo que más quiero. Este semestre tuve dos posibilidades grandes y claras para salir, y no se pudieron concretar porque la cláusula en el aviador es bastante alta. Termino mi contrato en diciembre y veremos qué pasa. Mi cláusula de rescisión si me voy ahora es de $us 150.000. Ahora si me toca ir a un lugar más competitivo y ganando menos me voy de inmediato. –

¿Y la hinchada…?

Me tratan muy bien acá, soy muy querido en Wilstermann. Aprecian el trabajo que uno hace en el día a día y te lo demuestran con apoyo.

¿Cómo fue tu llegada al aviador, cabalmente con Llop como técnico y que ahora dirige a tu ex equipo, Oriente?

Recuerdo que después de Oriente no tenía dónde ir porque no había apertura del libro de pases. Luego pasé a Guabirá donde me trataron muy bien y tuve un excelente rendimiento. Entonces de un día para otro me llamó mi empresario Omar Vaca para decirme que Wilstermann quería contar con mis servicios. Juan Manuel Llop, que era el DT aviador de ese entonces, le habló a Eduardo Villegas, que dirigía a Oriente, que le dio buenas referencias mías.

¿Qué tan importante fue cambiar de aires para tu carrera, pasando al rojo?

La mejor decisión que tomé en mi vida fue irme a jugar para Wilstermann. Me está yendo muy bien, sumé dos títulos y tuve una excelente Libertadores.

Ya desde adentro, ¿cómo es que Wilstermann casi nunca falla en elegir los refuerzos?

También hay errores, pero lo que pasa es que acierta mucho también. Lo principal es que traen jugadores consagrados y que han dado resultados en otros lados. Invierten mucho más dinero que en Santa Cruz, donde llevan jugadores de segunda y tercera y que no tienen jerarquía.

¿Al comienzo te costó adaptarse a Cochabamba?

Para nada, siempre tuve un buen estado físico. Desde el momento que llegué Llop me trató muy bien y vio mi capacidad. Me metió al onceno y de ahí me lo gané yo. Fui titular siempre, solo me perdí cinco partidos por una lesión en la rodilla. Después de que conseguimos el título me volví inamovible, y así sigo.

¿Qué aspectos tienen a Wilster como protagonista?

Ha sido primordial la inversión de los dirigentes, que se la juegan y apuestan a ser campeones para clasificar a la Libertadores, que da mucho dinero. Han hecho todo lo posible para mantener la base. También el hincha te aprecia cuando haces bien las cosas. La vida es bien tranquila, acá vivís para el fútbol y en lo único que se piensa es en ir a entrenar y rendir los fines de semana.

Con 28 años, ¿cuáles son tus prioridades?

Poder salir al exterior a una liga competitiva que me permita seguir creciendo como futbolista; y luego cuando deje el fútbol contarle a mi hijo (Fernando Saucedo, de dos años) lo difícil que fue salir fuera del país.

¿Y la selección?

Es un anhelo de siempre. Quiero consagrarme en la Verde, sé que voy por buen camino. Espero estar en la nómina que venga para aprovechar mi momento. Tiene que darse mi oportunidad.

Tres títulos nacionales en tu carrera, ¿algunas vez te imaginaste que dos de ellos los ibas a conseguir con Wilster?

Para ser honesto nunca lo pensé. Siempre imaginé ganar todo con Oriente Petrolero, que era lo que más quería. En el equipo albiverde logré mi primer título nacional y tuve buenas temporadas en los años 2010 y 2011.

¿Te has puesto como meta volver algún día al equipo albiverde y demostrar tu valía?

No me he puesto a pensar detenidamente en ello. Sí quisiera volver algún día al club que me vio crecer, del cual soy hincha y el que me abrió las puertas para jugar en el profesionalismo. Hoy pienso que no es el momento para regresar a filas albiverdes.

¿Cómo te imaginas a final de esta temporada?

Volviendo a ser campeón de la División Profesional y haciendo historia en la Sudamericana nuevamente. También espero contar con un montón de posibilidades de salir fuera del país, pues mi contrato acaba en diciembre.

¿Son ofertas del exterior las que ya tuviste?

De fuera del país y de Bolivia, de los grandes de La Paz: The Strongest y Bolívar.

¿Qué ha cambiado en tu forma de jugar?

Estoy desempeñándome más como volante mixto. Es como si fuera doble contención, pero con la obligación de salir rápido. Es una posición que me inventó el profesor Gustavo Quinteros, cuando me dirigió en Oriente.

¿Cuáles son los rivales de Wilstermann para pelear el título?

Bolívar, The Strongest, San José y Oriente Petrolero. Los albiverdes creo que pueden pelear este torneo, va a depender en mucho de cómo le funcionen sus refuerzos.

¿Vos tenés el mismo gusto de tu hermano Yomer, organizador del rally San Javier, uno de los mejores del país?

Tuve la suerte de estar en ese rally recientemente, es hermoso y muy atrayente. He pensado en correrlo porque me gusta la velocidad, pero como un hobby.

¿Qué hiciste con tu ganado?

Lo ve mi familia. Antes tenía una granja y me tomaba bastante tiempo, y recién llegaba a mi casa a descansar a las 22:00. Al otro día tenía que entrenar, entonces no me enfocaba en el fútbol. Ahora sí estoy metido en bienes raíces con uno de mis hermanos en Miami. Yo soy negociante, mientras más trabaje mi plata, será mejor.

