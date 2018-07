Lo peor que puedes hacer si tratas de perder grasa y adelgazar

Foto: iStock.

Sus experiencias con cientos de clientes como instructor de grupo y profesional del entrenamiento han revelado esto: existe una idea errónea común que las personas tienen acerca de perder grasa y desarrollar músculo y es que deben enfocarse en la reducción de zonas específicas.

No es real

Existe la falsa creencia de que puedes hacer ejercicios aislados para desarrolar un músculo específico (tríceps, cara interna de los muslos, parte inferior del abdomen) y, como resultado, perder grasa en ese área. La fatiga de los músculos pequeños puede hacer que el resto tiemble, pero al final no mejora tu estado físico general, que es necesario para quitarte esos lípidos que tanto deseas.

No funciona así. Si tu objetivo principal es perder grasa corporal, centrarte en algo específico no funcionará porque estás haciéndolo solo en músculos pequeños. No hay nada de malo en querer perder grasa en tus brazos y desarrollar músculo, pero hacer innumerables ejercicios del mismo no funcionará. Si ya estás en forma y no tienes mucha grasa que perder, el tonificar y desarrollar cualquier parte en particular puede ayudarte a definir.

Qué debes hacer

En lugar de obsesionarse con un “área problemática”, concéntrate en entrenar todo el cuerpo. Esto ayudará a mejorar tu fuerza y ​​salud en general y obtendrás los resultados que estás buscando mucho más rápido. Para mejorar tu físico, no te centres en zonas específicas, piensa más grande. Hacer ejercicios con grandes grupos musculares a la vez te permitirá elevar su ritmo cardíaco, quemar más calorías y mejorar tu coordinación. Algunos como sentadillas, peso muerto , estocadas, press de banca o flexiones son geniales para quemar grasa y desarrollar músculo.

Otra de las cosas que suelen rondarnos la cabeza es el peso. No te vuelvas loco si al pesarte los kilos han subido. Lo primero es que no debes fiarte de la báscula, y cuánto menos te subas a ella mejor. Pero como lo vas a hacer igualmente, piensa que lo que pesas es más cambiante que el mercado de valores. En un solo día puede variar mucho y dependerá de lo que has comigo, bebido o de si los alimentos tenían mucho o poco sodio.

Deja de preocuparte por lo que pesas. Si estás haciendo ejercicio y los kilos no paran de subir, debes tener en cuenta que el músculo pesa más que la grasa. Además, si estás haciendo ejercicios con pesas, significa que estás mejorando cada día. Es posible que si miras cuál es tu Índice de Masa Corporal y salga que tienes sobrepeso, pero nada más lejos de la realidad, ¡es músculo!

Fuente: elconfidencial.com