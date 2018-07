MAS advierte con su mayoría si oposición no consensúa reglamento de selección del Fiscal

Ante la inasistencia de los presidentes de la cámaras legislativas y de los jefes de bancada del MAS, los representantes de UD y PDC después de media hora de espera dejaron la sala reprochando la falta de respeto del oficialismo.

Los jefes de bancada de las opositoras UD y MDS. Foto: Unidad Demócrata

La Paz, 30 de julio (ANF).- El Movimiento al Socialismo usará sus dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la aprobación del reglamento para la selección del Fiscal General del Estado, si es que no logra consensos con las bancadas de oposición anticipó el diputado, David Ramos. La primera reunión se frustró por inasistencia del oficialismo a la cita.

Ramos consultado sobre si el MAS utilizará su mayoría, respondió: “En todo caso, nosotros queremos decir siempre sobre todas las cosas tenemos que buscar consensos, en caso que no exista consensos en estas reuniones preparatorias a la sesión de la Asamblea, de no alcanzar acuerdos tenemos que buscar la máxima decisión en este caso la sesión de la Asamblea. No podemos zafarnos del reglamento, de la conducta, de la línea y disciplina que rige en este caso con alta responsabilidad”, declaró el legislador.

El partido gobernante tiene la mayoría en la Asamblea para aprobar el reglamento que va a regir la selección de la máxima autoridad del Ministerio Público, toda vez que el mandato de Ramiro Guerrero concluye este mes de octubre de 2018.

Las bancadas opositoras de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano habían sido convocadas este lunes a las 17.00 para iniciar el proceso de diálogo y concertación sobre las bases para la selección del Fiscal, sin embargo la cita se frustró por inasistencia del oficialismo a la reunión.

Luego de esperar más de media hora a los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, los jefes de las bancadas de UD y PDC: Murillo, Gonzalo Barrientos (UD) y Horacio Poppe (PDC) abandonaron la reunión que había sido convocada para consensuar el reglamento de selección del Fiscal General del Estado.

“Hemos abandonado la sesión que estaba convocada para las 17.00, era reunión de jefes de bancada para tratar el reglamento de elección del Fiscal General (…) No llegaron hasta las 17.30 los presidentes de las cámaras ni los jefes de bancada del MAS”, protestó el senador Arturo Murillo.

Los legisladores aguardaron desde las 17.00, pero las autoridades del Legislativo no llegaron, pero tampoco lo hicieron los jefes de bancada del MAS en Diputados y Senado. Murillo considera la actitud una “falta de respeto”, demorar por al menos media hora.