Mila Kunis recuerda los inicios de su relación (sin compromiso) con Ashton Kutcher

Después de tres meses, la actriz decidió que tendría que alejarse de él si no quería enamorarse de verdad. Pero entonces, la historia dio un giro inesperado.

Comenzaron a salir en 2012, aunque años antes ya habían coincidido en el plató de rodaje de la serie Aquellos maravillosos setenta, que Ashton Kutcher protagonizaba. Pero entonces, él estaba casado con Demi Moore y Mila Kunis salía con el actor Macaulay Culkin.

Los años pasaron y volvieron a la soltería. Fue entonces cuando comenzaron lo que en principio no parecía demasiado serio. “Había hecho una película que se llama Con derecho a roce. Y él otra muy parecida que se llama Sin compromiso. Así que hicimos lo mismo que en las películas”, recordó la actriz.

“Estábamos en plan, venga, vamos a salir juntos. Vamos a divertirnos. Estamos solteros. Confiamos el uno en el otro. Todo es genial”, explicó Kunis en el podcast WTF with Marc Maron.

Pero después de tres meses, Kunis empezó a sentir algo más. “Le dije, sabes qué, realmente me importas. No quiero fastidiar las cosas así que me alejaré antes de que esto se ponga serio”, reconoció. “Y él me dijo, ‘Vale, lo entiendo’. Y al siguiente día, apareció en mi casa y me dijo ‘Vivamos juntos’ y le dije que sí”, añadió la protagonista de El destino de Júpiter.

Y a pesar de la rapidez de su compromiso, la pareja consiguió fortalecer su relación y actualmente son padres de tres hijos. “Ashton y yo, cuando decidimos tener una familia, dejamos claro que nunca nos íbamos a separar. Mientras el rueda su serie [The Ranch], yo estoy en Los Ángeles con los niños…. Si yo estoy rodando una película, entonces vamos todos al lugar en el que yo esté”, reveló.

La confianza fue uno de los pilares fundamentales entre ambos desde el inicio de su noviazgo. “Empezamos una relación muy transparente, así que los dos conocíamos al 100% los errores del otro. Sabíamos exactamente quiénes éramos…y nos aceptábamos por lo que éramos”, explicó hace unas semanas la actriz.

Fuente: revistavanityfair.es