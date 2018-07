Se descarta arroz chino en Bolivia, pese a la importación notable de este cereal

Desde el 2015 ya se hablaba del supuesto ‘arroz chino’ en México y Perú, tema que fue desmentido por las autoridades de estos países, según el vocero de Senasag. Se teme que la psicosis en la población vaya a disminuir las ventas de los productores nacionales

La producción de arroz en Bolivia desde el 2013 se redujo notablemente y este año no es la excepción, según Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), a causa de los ataques de bacteriosis asociados al frío. En consecuencia desde ese año, la importación del cereal cada año creció notablemente. En 2012 se importaron 2.640 toneladas de este cereal, mientras que el 2017 alcanzó a 22.519 toneladas de arroz, principalmente de Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, India y Paraguay.

Hasta mayo de este año, se importaron 10.000 toneladas de arroz, principalmente de Argentina (6.318 Ton) y Brasil (3.328 Ton). En cuanto a la presencia de arroz de procedencia asiática, Omar Benavidez, jefe distrital del Senasag en Santa Cruz, indicó que no tienen registros de autorización de ingreso de arroz de ese origen. “Senasag no ha autorizado el permiso de importación de este arroz al país, no tenemos en sistema ningún permiso para el continente asiático”, indicó.

Añadió que desde el 2015 ya se hablaba de ‘arroz chino’ en México y Perú, países que desmintieron sobre la presencia de este tipo de irregularidad. “Hemos estado en contacto con nuestros homólogos de servicios oficiales y ellos desmintieron la presencia de este tipo de arroz”. Aclaró que el arroz decomisado en distintos lugares está siendo analizado. “hasta ahora los análisis físicos que se hicieron en nuestro país se trata de arroz normal producido en Bolivia”, explicó.

Gary Rodríguez, por su parte, indicó que se debe a una psicosis en la población, de la existencia de arroz chino en el país y que puede afectar a la salud, ya que esto generaría la disminución de las ventas de los productores nacionales que se sacrifican por proveer y abastecer a Santa Cruz. En las próximas horas se reunirán con autoridades nacionales de Aduana, afirmó.

Por si parte, Liang Yu, embajador de China en Bolivia informó a los periodistas que todas las importaciones y exportaciones de alimentos entre Bolivia y China son legales y cuentan con registros sanitarios. “No está comprobado que viene de China, es un fenómeno que creo que en otros lugares del mundo ha pasado”, dijo el diplomático chino.

