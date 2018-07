Son muy débiles los argumentos del Gobierno en el caso Quiborax

Gustavo Padraza, ex ministro de Carlos Mesa considera que la decisión asumida por el vicepresidente Álvaro García Linera, de no trata el juicio de responsabilidades contra el ex presidente en esta legislatura, responde a una decisión motivada políticamente.

Una razón política motivo este caso, ya que los argumentos del Gobierno el presidente Morales son muy débiles cuando se trata este tema.

Para Pedraza el MAS y el presidente Morales tienen ya un desgaste natural que en los últimos tres meses se acelero por una serie de sucesos.

La derrota del 21F, fue la derrota al presidente Morales, derrota que aun no asimilan el MAS ni el presidente Morales.

Lo que se pretendía hacer según Pedraza con este proceso contra Mesa era eliminar la figura de un candidato que podría hacerles frente en la elección y ganarles, el gobierno no tiene propuestas nuevas y la agenda 20 25, mantine el mismo discurso que ya no convensen a nadie.

Este juicio estoy seguro que no lo iniciaron sin antes no haberle consultado al presidente Morales, lo lamentable de todo esto es que no tienen los suficientes fundamentos jurídicos para este tipo de casos.

Fuente de vídeo: Que no me pierda