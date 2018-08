La tormentosa relación de Steve Jobs con su hija mayor a quien reconoció forzado por la justicia

Inocente, le preguntó que cuando ya no necesitara ese automóvil y pensara en cambiarlo por otro, ella podría quedárselo. Jobs mostró su lado más avaro. “Por supuesto que no“, le espetó en forma amarga, casi con enojo. “Para entonces ya sabía que no era generoso con el dinero, la comida o las palabras“. Pero no terminó allí. Jobs continuó con su diatriba: “No recibirás nada, ¿entiendes? Nada. ¡No recibirás nada!“.