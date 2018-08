Las grandes firmas tecnológicas invierten dinero y talento en los robots domésticos

Más recientemente, Sony Corp. y LG Electronics Inc. han mostrado interés en ese sector. En enero, en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, LG mostró un robot llamado Cloi, pero la demostración falló cuando el robot no obedeció los comandos de voz. Sony reveló una nueva versión de su perro robótico Aibo, presentado originalmente hace 20 años. No hace mucho más que ladrar (aunque Aibo ha sido programado para jugar al fútbol). El robot canino también cuesta USD 1.800, es decir, aproximadamente el mismo precio que un perro real de un criador.