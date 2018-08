Maluma: ¿qué hay detrás del éxito del ícono de la música urbana?

Un hit tras otro, estadios llenos de fans y videos en sus redes sociales reproducidos millones de veces. ¿Qué hay detrás de este colombiano, de 24 años, que cantará esta noche en el estadio de Real Santa Cruz?

Aida Zuazo

A muchos de los músicos de su género, como él, no les gusta que se les diga ‘reguetoneros’, pues más bien prefieren que se los llame representantes de la música urbana, la que surge de la calle, pero Maluma es Maluma y se lo puede llamar como él prefiera. ¿Qué ha determinado que a sus 24 años este colombiano, con apenas tres discos, tenga ese privilegio?

Para desvelar esa interrogante consultamos a varios expertos en la industria musical para saber por qué Juan Luis Londoño Arias cuenta con tanto éxito y en tan poco tiempo; si bien comenzó su carrera en 2010, recién en 2013 comenzó a ‘romperla’ en Latinoamérica y EEUU.

Sí, es exitoso… y qué

“Maluma es producto de un equipo de trabajo muy profesional y de inversión de su sello, no conozco a fondo su historia, pero se nota el trabajo de marketing que tiene por detrás”, contó el cantante boliviano Alejandro Apodaca, que desde hace algunos meses radica en Colombia.

Apodaca ve que no es solo la cara lo que le ha ayudado a tener éxito, aunque confirma que evidentemente el perfil con el que cuenta lo ayuda a encajar en el pop. Cree, además, que lo que lo mantuvo en crecimiento es el trabajo constante, además del equipo de trabajo, que al igual que él merece los laureles.

Aunque en algunas ocasiones postea críticas contra el reguetón, Joti Mrochek, líder de la banda boliviana Aviónica y que este año fue elegido embajador de la música boliviana en Spotify, asegura que no tiene nada contra el reguetón en sí.

“Tengo un problema con la industria que se ha enfocado y ha metido todos los recursos a ese género. De hecho, me gustan las canciones de Maluma”, dijo el cantante.

El cochabambino asegura que antes que nada tiene buenas canciones, porque además de ser pegajosas, la producción musical detrás de ellas es la mejor del mundo.

Joti mantiene amistad con Édgar Barrera, el productor del colombiano. “Puro hits uno tras otro, eso no es marketing, es que hay mucho talento de parte de los compositores”, aseguró.

Es toda una industria

Esta más que comprobado que este tipo de estrellas de la canción tienen un gran equipo de trabajo detrás, productores, asesores de imagen, editoriales que les debe proveer cualquier cantidad de canciones de diferentes compositores del mundo.

“Hay mucha inversión económica en cuanto a producción de canciones y videos. Pero bien, si el artista no tuviera el carisma y talento para llegar al gusto del público, por más inversión que se haga, el éxito puede ser efímero, creo que este no es el caso”, aseguró el músico y productor Jorge Suárez. En resumen, cree que se está ante un artista que se va a quedar por mucho tiempo en el gusto de la gente, que es al final quien decide sobre la suerte de un cantante.

Similar posición es la de Víctor Hugo Balcázar, director de radio Fama, aunque también cree que lo que pega en este tipo de personajes es la producción en la parte visual. “Sus videos están en todos los canales musicales de TV. Es lo que está de moda, aunque el reguetón ya lleva más de 18 años sonando”, contó.

Las polémicas, otro marketing

Pareciera que cuanta más polémica genera un artista, más seguidores tiene.

Maluma no ha sido una excepción, generando un amor-odio entre sus fans. Desde sus críticas al hotel en el que fue alojado en su visita a Oruro, hasta las protestas contra las letras de sus canciones consideradas por activistas como misóginas, el colombiano siempre ha dado que hablar, al menos en los últimos cinco años.

Pero la primera fue nada más y nada menos que Cuatro babys. Una campaña en Change.org recogió más de 45.000 firmas para retirar la canción, así como su videoclip. Las críticas se originaron tanto por la letra como por el video. Los fans (sí, sus propias fans) llegaron a acusarlo de hacer apología de la violencia directa hacia las mujeres.

“No hay razones pa’ que te cohíbas, yo sé que te gusta, te motiva, me dijeron que eres posesiva… y te tragas todas mis vitaminas”, dice la estrofa principal de otro de sus temas, Vitamina, y ¡pum!, otra vez su nombre sale en millones de páginas en Google.

El último escándalo del medellinense es que ha sido acusado, junto con Shakira, del plagio de su último tema Clandestino, el sensual videoclip del tema que cantan juntos.

El clip, que lleva una semana en YouTube, ya roza los 26 millones de reproducciones. En este se ve a Shakira en escenas de baile en la playa o encerrada en una jaula, mientras que su compatriota canta y la acompaña corriendo delante de un coche.

En las redes sociales hay quien considera que el concepto del videoclip es un plagio de Drunk in love, de Beyoncé y I’m into you, de Jennifer López.

Se anota lo que se ve

Más allá de las polémicas, Apodaca, Joti, Suárez y Balcázar coinciden en que Maluma es el resultado de un exitoso plan de marketing, de buenas composiciones y del carisma que tiene. Maluma volvió y esta noche el estadio de Real Santa Cruz lo verá en todo su esplendor.

Fuente: eldeber.com.bo