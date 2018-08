Spots: “no costó un solo peso a la Policía”

Difusión. Los mensajes que se transmiten en las redes previenen delitos como el robo de celulares.

Más vale prevenir que lamentar. Bajo este concepto, el comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, encaró una agresiva campaña en las redes sociales buscando que la ciudadanía tome conciencia ante los hechos de inseguridad latentes y nos cuenta cómo surgieron las ideas.

P. De un tiempo hasta ahora, los hechos delincuenciales han tomado protagonismo en las calles generando clima de inseguridad, ¿cómo nace la iniciativa de utilizar las redes para difundir las campañas de prevención?

R.- Lo venimos haciendo desde el año pasado, cuando asumí como subcomandante departamental e incluso cuando estaba en Tránsito, vimos que era necesario elaborar una cápsulas o spots con mensajes preventivos. Ahora como comandante, viendo que se comete cierto tipo de delitos con nuevos modus operandi, estamos realizando una batalla frontal contra las pandillas, el robo de celulares que fue una gran campaña a la cual se unieron todas las entidades como los técnicos, amigos de medios de comunicación que han aportado lanzando mensajes y los mismos propietarios de las casa de empeño y han visto que es necesario la participación de ya no recibir aquellos artefactos de dudosa procedencia. También hicimos spots llamando a la conciencia y solidaridad de los vecinos para que cuando vean movimientos sospechosos en algún domicilio de su zona llamen a la Policía para evitar robos.

P. ¿Cuáles son los delitos que aquejan a la ciudadanía y los de mayor preocupación para usted?

R.- Todos los delitos preocupan, pero hemos visto que la situación mediática hace dos meses atrás era el constante robo de celulares y las agresiones, peleas campales entre pandillas y ahora está apareciendo el robo de surtidores, pero ya estamos diseñando estrategias para brindar seguridad a las estaciones de servicio de todo el departamento.

P. A criterio personal ¿cree que las campañas en redes sociales llegue a la conciencia ciudadana o quizás se quede en una intención?

R.- Claro que llega, siempre fui positivo en este aspecto, por eso digo que del 100 por ciento del conjunto que ve estos spots por lo menos que el 1 por ciento tome conciencia y haga o no haga spot me parece para mí que es una batalla ganada.

P. Para la realización de estas producciones se necesitan recursos económicos, personal humano y logística, ¿quién está asumiendo estos gastos?

R.- Es cierto que para hacer spots, videos de esta índole se necesita recursos y tiempo, pero valoro la participación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Gabriel René Moreno que no nos ha cobrado absolutamente un peso y nos viene apoyando de manera desinteresada y gratuita y también los videos que nosotros realizamos con personal policial y la ayuda de periodistas amigos de la institución que sin pedir nada a cambio nos ha cooperado. A la institución policial gracias a Dios no nos ha costado nada los spots.

P. ¿De quién nace las ideas para elaborar los contenidos de las campañas difundidas y dónde quieren ser más incisivos?

R.- Soy una persona que le gusta estar pensando en cómo combatir ciertas modalidades de delito y basada en mi experiencia de 30 años de servicio veo cómo se puede llamar a la conciencia a algunos ciudadanos, en el caso por ejemplo de los robos a la salida de los bancos, por ello hicimos un spot donde transmitimos el mensaje principal, es que aquella persona que saca dinero se fije que no la están siguiendo para abordarlo más allá. Y en caso de que note que lo siguen, se acerca a una patrulla o puesto policial.

P. ¿Desde el lanzamiento de la campaña cuál ha sido la instructiva hacia los demás jefes policiales en relación al tema de prevención?

R.- Tengo reuniones casi periódicas donde se les da las pautas y lineamiento de trabajo a cada comandante. Destacar por ejemplo el trabajo encarado en la EPI 7 lo que hasta este momento es un flagelo en la Pampa de la Isla, las pandillas. Casi a diario hay patrullaje en zonas alejadas y se arrestan entre 10 a 15 jóvenes quienes como castigo hacen trabajos comunitarios que puede servir como una especie de repudio social para los mismos pandilleros o padres para que controlen o llamen a la reflexión de sus hijos.

P.- En uno de los videos lanzados en su campaña se puede apreciar la participación activa de su hijo, cómo logró convencerlo de formar parte de su campaña?

R.- Mi familia y mis hijos son personas que me apoyan constantemente en este trabajo. Cuando asumí el puesto de comandante, me reuní con ellos y les pedí que me apoyen especialmente en el factor tiempo, que es lo que más me come. Salgo 6 de la mañana de mi casa y retorno a las 23:00.

30 Años de servicio

lleva en la institución del orden, el jefe policial cruceño.

