Despilfarro de fondos públicos del gobierno boliviano supera $us 2.300 millones, según estudio del BID

Estudio del BID: Gobierno “despilfarra” fondos públicos

El Ejecutivo destinó 6.3 por ciento del PIB a gastos “ineficientes” consistentes en compras estatales y corrupción, que en total asciende a $us 2.331 millones

FUNCIONARIOS ESTATALES – En países como El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Argentina el Estado gasta más del 29% del total del gasto público en salarios. – El problema, dicen los investigadores, es que esos sueldos no están relacionados con los resultados en el desempeño funcionario. – “Uno sospecha es que detrás de eso se hallan las negociaciones con los sindicatos”, dice Izquierdo, el economista Jefe del BID.

Bolivia fue catalogada en la región como uno de los tres países donde se malgastan los fondos públicos en compras estatales y corrupción concluye un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado por la BBC. Argentina, El Salvador y Bolivia son los países que más gastaron en el último tiempo “ineficientemente” los recursos del Estado.

La BBC señala, en cambio, que países como Chile, Perú y Guatemala son los que mejor utilizaron sus fondos públicos. Esto se expone en un reciente informe del BID, en el que se manifiesta que los países latinoamericanos han “malgastado” unos $us 220.000 millones, equivalentes al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países analizados.

De acuerdo con las estimaciones del BID, en Bolivia el Gobierno “malgastó” 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Si se aplica esa proporción al producto económico de 2017, en valor asciende a $us 37.000 millones, por lo que resulta que alrededor de 2.331 millones de dólares fueron despilfarrados por el Gobierno en funciones.

Al respecto, EL DIARIO tomó contacto con la Unidad de Comunicación del Ministerio de economía sobre el documento del BID, pero hasta el cierre de la edición no hubo un pronunciamiento oficial.

POBREZA

“Con esa cantidad de dinero podría eliminarse la pobreza extrema de toda la región”, sostiene en la BBC Mundo el experto Alejandro Izquierdo, quien es el economista jefe del organismo. El estudio señala, como contraparte, que países como Chile, Perú y Guatemala son los que mejor utilizaron sus fondos públicos, mientras que Argentina, El Salvador y Bolivia, son los que más despilfarraron.

Para calcular lo que consideran como tal comportamiento estudiaron tres aspectos: las compras del Estado (incluyendo desvío de fondos o corrupción), el salario de los empleados públicos y los subsidios.

CORRUPCIÓN

Las compras gubernamentales incluyen la corrupción en compra de computadores para una escuela, la construcción de una carretera o el suministro de servicios básicos, como agua y electricidad. Las empresas proveedoras y ejecutoras en la región se gastaron cerca de $us 450.000 millones en esas áreas, pero en muchos casos los precios no fueron competitivos o los mecanismos de asignación de contratos no han sido lo suficientemente transparentes.

“Las adquisiciones constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción”, dice el estudio. Y aunque la investigación plantea que “es difícil medir el costo exacto de la corrupción por su naturaleza oculta”, estima que al menos 17 % de las compras públicas en América Latina terminan en desvío de fondos, restándole al Producto Interno Bruto regional 1,4 %.

En esto, el ejemplo más cercano es el caso Odebrecht, relacionado con el pago de sobornos para asegurarse contratos públicos en 14 países de la región.

El Diario / La Paz