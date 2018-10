Gobernador de Pando llama a Mesa “cobarde” y “cómplice de asesinatos” en El Alto

Luis Adolfo Flores, gobernador de Pando. Foto: BTV/Captura.

La Paz, 9 de octubre (ANF).- El gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, cuestionó este martes al candidato presidencial, Carlos Mesa, por no presentarse como testigo de las víctimas de la masacre de octubre de 2003 en el juicio civil que impulsaron contra el expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada en Estados Unidos.

“¿Por qué no ganaron las víctimas (en el juicio contra Goni)? Porque Carlos Mesa, (quien fue su) vicepresidente, no quiso ir a testificar, no quiso pese a que lo invitaron las víctimas ¡Cobarde! Este señor debe aclarar a los bolivianos por qué ayudó a asesinar a la gente (en El Alto)”, aseveró el Gobernador, en la entrega de una obra en Pando.

Agregó que la decisión de Mesa de no ir a testificar a favor de las víctimas quedará como una parte “oscura” de la historia boliviana. “Nosotros, cuando venga a Pando (a pedir apoyo para las elecciones), tenemos que pedirle a este señor que primero aclare esta parte de la historia (porque) este señor fue cómplice del asesinato de las víctimas”, insistió.

Mesa confirmó el pasado sábado que será candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y al momento de hacer ese anuncio aseguró que el presidente Evo Morales, que busca una nueva reelección pese al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, ya no es parte del presente ni mucho menos del futuro, sino del pasado.

Fuente: noticiasfides.com