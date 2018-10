Las 4 formas de acabar con la retención de líquidos, según la ciencia

Edema. (iStock)

No te asustes, tranquilo. Quizás no lo conoces por ese nombre porque popularmente lo llamamos “retención de líquidos”. Es una acumulación excesiva en los tejidos y sus causas van desde los problemas circulatorios, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedades renales y hepáticas. También puede suceder sin razón y se le llama cíclico idiopático.

Puede resultar muy frustrante cuando te tiras todo el día reduciendo calorías y sigues viendo cómo los números de la báscula siguen subiendo. Para ayudarte a deshacerte de estos kilos que te hacen sentirte hinchado, hay especialistas con los que ‘Prevention‘ ha hablado para que lo que hagas de forma fácil y segura. Olvídate ya del H2O adicional en tu organismo.

Olvida la sal ya mismo

¿Eres de los que no puedes vivir sin ella? Quizá quieras aprender a ser un poco más soso en tus platos. Debes evitar los alimentos que sean ricos en este ingrediente a toda costa. Llevar una alimentación variada de productos frescos y evitar las grandes cantidades de sal, presente en alimentos como embutidos, salsas, aderezos, palomitas y algunos quesos, especialmente el roquefort, es clave.

Es fundamental no beber más de cuatro litros diarios de agua para no retener líquidos

Algunas personas son más sensibles que otras. Entonces, ¿cómo saber si te afecta más y estás reteniendo mucho líquido? BonnieTaub-Dix, nutricionista, recomienda echar un vistazo a tus dedos de la mano aproximadamente una hora después de comer algo con mucho sodio. ¿Están tus anillos (si llevas) dejando marca o se sienten ligeramente inflamados? Si notas una hinchazón, puede ser una señal de que eres sensible a la sal.

Di ciao azúcar y hola al deporte

Del mismo modo hay que evitar las comidas muy ricas en azúcares como postres, golosinas o comida rápida, entre otras, ya que la glucosa en exceso arrastra agua por ósmosis y favorece su retención en el cuerpo.

Ir al gimnasio o dar un paseo diario pueden convertirse en tus mejores aliados. Notarás incluso más pérdida líquidos si aumentas la intensidad. No solo quemarás más de ese glucógeno, sino que también activará los ganglios linfáticos. “El ejercicio moderado a vigoroso estimula el flujo de sangre y fluidos que ayudan a eliminar el agua de las extremidades”, dice la experta.

Más allá de quemar unas pocas calorías, salir a caminar puede ser muy beneficioso. “Evita sentarte o pararte en un lugar durante demasiado tiempo porque esto puede hacer que tus tejidos retengan agua”, asegura.

Potasio y magnesio

Si eres mujer, el primer día de tu periodo será cuando retengas la mayor cantidad de líquidos en todo el mes. A medida que el ciclo avanza, las hormonas que controlan la retención regresan a la normalidad. “Muchas personas se desaniman cuando se suben a la báscula, pero en realidad es una sucesión de muchas cosas que ocurren en el cuerpo, no solo de peso. Especialmente para las jóvenes y de mediana edad es posible que se sientas hinchada antes o durante la menstruación”, dice Taub-Dix.

Un suplemento de magnesio puede ayudar a reducir el impacto de la hinchazón inducida por las hormonas. Un estudio sugiere que 200 miligramos durante estos días del mes puede disminuir también la inflamación y reducir el peso.

Además, piensa en el potasio como el yin del yang de la sal. Una investigaciónen publicada en ‘American Journal of Kidney Disease’ relaciona una mayor cantidad de este mineral en la dieta con menos sodio en los riñones y, por lo tanto, una menor retención de agua y presión arterial. Las recomendaciones de ingesta son 4.7 gramos de por día, pero la media estadounidense solo obtiene la mitad, de acuerdo con un informe dietético.

Para contrarrestar el nivel de sodio del organismo y mantener el equilibrio de líquidos, se recomienda consumir alimentos que aporten potasio, principalmente frutas como los plátanos, el melón y la sandía; además de verduras como las alcachofas, los berros, las acelgas o la calabaza. A esta lista también puede sumarse la ciruela, que además contribuye a detener el estreñimiento, y la cebolla, que ayuda a mejorar la circulación de la sangre.

Bebe agua

Cuando consumes demasiada sal, tus células se deshidratan y retienen hasta la última gota de agua que pueden. Su sed engaña a tu cuerpo para que piense que no es así (cuando en realidad estás seco). Por lo tanto, si crees que te has excedido tomando alimentos con este nutriente, bebe más. La experta también lo recomienda: “Si tomas suficiente, tu organismo retendrá la que tenga para prevenir la deshidratación severa y eso traerá consecuencias”. Un estudio publicado en la revista ‘Obesity’ descubrió que beber 500 mililitros antes de una comida engaña a tu cuerpo para que pierda más peso de forma natural.

Es fundamental no superar los cuatro litros diarios para no retener líquidos por sobrecarga y fijarse bien en la composición del agua mineral, para no consumir aguas ricas en sodio. Y recuerda: 8 vasos de agua rondan la medida ideal de ingesta: ni mucho, ni poco.

Fuente: elconfidencial.com