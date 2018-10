Pactar con partidos es admitir candidatura de Evo Morales, según un sector de activistas del 21F

Pactar con partidos es admitir candidatura de Evo Morales

ACTIVISTAS DEL “BOLIVIA DIJO NO” EN CONFERENCIA DE PRENSA.

Las plataformas del “Bolivia dijo No” que no son parte de las alianzas con ningún partido político o candidato a la Presidencia afirman que los colectivos del 21F, que firmaron recientes pactos, admiten implícitamente que la candidatura de Evo Morales es legal.

Los activistas en conferencia de prensa reiteraron que continuarán con la defensa del 21F, la Constitución y el voto del soberano.

“Nosotros no le podemos mentir a la población, el momento que tomemos un partido o un candidato, estamos entrando en la carrera electoral porque hay un solo binomio que se ha lanzado (…) y estaríamos aceptando y eso es engañar a la población, por eso seguiremos en las calles para que se respete el 21-F”, afirmó Guillermo Paz de ¡Basta Ya! La Paz.

La información otorgada ayer a través de la conferencia de prensa, por las plataformas ciudadanas que no se adscribieron a la alianza con el FRI y el candidato Carlos Mesa, el miércoles (17), argumentaron que aún no es tiempo para fijar candidaturas, porque estarían dejando de lado la lucha del 21F que dijo No, en un 51.3 por ciento de la población.

“Bolivia dijo No en un 51.3 %, y el TSE se tiene que pronunciar en esa línea, decirle que no puede ser candidato. Ahora las plataformas que han decidido entrar en la carrera electoral están en su derecho, pero creo que quienes ingresaron a la carrera electoral, deberían dejar de lado el 21F porque están aceptando el binomio del MAS”, añadió Paz.

En ese sentido, la activista Angélica Siles reiteró y reforzó las declaraciones de sus compañeros, al expresar que los ciudadanos que iniciaron una campaña desde 2015, que fue el preámbulo del referéndum sobre la modificación o no del artículo 168 de la Constitución, no pueden olvidar el objetivo, puntualizó.

“Nosotros no podemos dar legitimidad como plataformas. Desde el 2015, hemos salido para orientar a la población para que se respete la Constitución y también el voto, no podemos en este momento hablar de candidaturas, en diciembre que el TSE no debe permitir que se repostulen, ni Evo ni Álvaro”, manifestó Siles.

En ese contexto de anunciar que continuarán con la lucha en las calles, según Vladimir Machicado, anunció que después del 10 de diciembre, organizarán un Congreso donde participarán todas las plataformas, para delinear las acciones de unidad de todos los bolivianos.

“Las plataformas van a tomar sus lineamientos, en un Congreso, después del 10 de diciembre, en este momento se ha decidido que se continuara en las calles, nuestra lucha es hasta el 8 de diciembre, pero igual continuaremos y pediremos la unidad de todos los bolivianos”, declaró Vladimir Machicado, activista de la plataforma 21F.

Este anuncio está en el marco de que posiblemente el Tribunal Supremo Electoral (TSE), podría habilitar el binomio del Movimiento al Socialismo (MAS), y las plataformas que aún se resisten a realizar alianzas con los partidos políticos, tengan que continuar con la protesta contra el la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, precisó.

“Están inhabilitados el Presidente y el Vicepresidente, pero en caso de que el TSE los habilite (…), nosotros continuaremos en la lucha y defensa de la democracia porque hemos nacido con la democracia vamos a defenderla”, dijo Machicado.

El Diario / La Paz