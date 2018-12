Aasana hace notar que hoy y mañana seguirá el mal tiempo

Las precipitaciones de hoy serán por la mañana y por la noche; el lunes serán matinales. Varias zonas se anegaron ayer

Alicia Bress







Los 35 milímetros de lluvia que cayeron ayer en la ciudad anegaron varias zonas, especialmente en algunos barrios del Plan 3.000, causando algunos inconvenientes a los vecinos que durante gran parte de la mañana se vieron perjudicados por el transporte público para llegar a sus fuentes de trabajo.

El clima fue mejorando desde las primeras horas de la tarde, la lluvia paró pasadas las 14:00; sin embargo, de acuerdo al pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y de Meteorología de Aasana, se pronostican lluvias hasta este lunes, mejorando el clima sustancialmente el martes.

En el Norte Integrado, la lluvia fue más intensa, registrándose cerca de 60 milímetros de agua acumulada, mientras que en la zona de la Chiquitania hubo chubascos y tormentas eléctricas por la tarde y por la noche, y en los valles se registró una lluvia matinal.

Ayer, la temperatura alcanzó los 28 grados centígrados y la mínima fue de 21 grados, con vientos variables que circularon a una intensidad de 10 a 20 kilómetros por hora.

El pronóstico indica para hoy, tanto en la ciudad como en las provincias, cielos cubiertos a nubosos con lluvias por la mañana y por la noche, con montos acumulados de agua de entre 10 y 15 milímetros, con una humedad relativa de entre 60% y 90%, y vientos de variables débiles a moderados.

La pronosticadora de Meteorología de Aasana, Virginia Aruquipa, manifestó que hoy y mañana se esperan precipitaciones matinales, pero que no serán muy intensas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 30 grados centígrados, en tanto que el martes se pronostica un buen clima en general con una temperatura mínima de 22 grados centígrados y una máximas de 32 grados.

Varias zonas anegadas

Como suele suceder con varias zonas de la ciudad como La Campana, El Mechero, el barrio Urkupiña, El Quior y Cumabi, muchas calles quedaron cubiertas de agua durante gran parte de la jornada. Muchos vecinos se vieron en figurillas para transitar por las calles y para encontrar transporte público, que es de lo que más se quejan cuando llueve, ya que pocos micros salen a trabajar.

Sin embargo, el capitán Roxney Borda, director del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), precisó que durante toda la jornada de ayer no atendieron ninguna emergencia. Solo hubo pedidos de podas de árboles caídos en viviendas que fueron derivados a la Dirección de Parques y Jardines.

Rafael Abasto, oficial del DEM, dijo que tienen información de que las lluvias continuarán hasta este lunes, por lo que pidió a la ciudadanía que tenga cuidado al conducir sus vehículos para que no se registren accidentes, puesto que cuando el asfalto está mojado, el motorizado no tiene la misma reacción. Asimismo, sugirió que no se estacionen debajo de árboles frondosos, porque pueden caerse y causar daños materiales de consideración.

Cualquier emergencia que tengan a causa de las lluvias, indicó que los vecinos pueden pedir auxilio al DEM, puesto que el personal de dicha unidad trabaja en tres turnos las 24 horas y los siete días de la semana.

Un problema que se reportó ayer a causa de las lluvias fue un hundimiento en la calle Isabel la Católica, entre las calles Chiriguano y Muchirí, razón por la que los conductores deben tener cuidado al circular por el lugar.

Fuente: eldeber.com.bo