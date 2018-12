Always Ready es de nuevo de primera

Always Ready se coronó campeón de la Simón Bolívar 2018 y en 2019 jugará en la División Profesional. Le ganó por 3-0 al tarijeño Avilés Industrial en el partido definitorio que se jugó en Cochabamba. Diego Rivero, Marcos Ovejero y Augusto Andaveris, marcaron

Always Ready es de primera. Volvió al profesionalismo después de 27 años. El cuadro de la banda roja se coronó campeón de la Copa Simón Bolívar y logró el ascenso a la División Profesional luego de vencer en la final a Avilés Industrial de Tarija por 3-0, en el partido que se disputó ayer en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.

Después de 27 años la banda roja retorna a primera división. Ahora son tres los equipos de La Paz que jugarán en esta categoría ya que se suma a Bolívar y The Strongest. El cuadro paceño hizo el gasto durante los primeros 45 minutos, pero se estrelló con un sistema defensivo eficiente de los tarijeños, que esperaban un contragolpe para intentar hacer daño.

Always tuvo como eje al español Rubén de la Cuesta. Controló el balón en el medio e intentó atacar por la zona derecha, lanzó centros que buscaron permanentemente al delantero Marcos Ovejero y también probó con remates de media distancia.

Una de las llegadas fue a los seis minutos de juego, el volante ibérico tiró el centro para que el argentino intente la definición, pero el golero echó la pelota al córner. En el tiro de esquina el camerunés Marc Enoumba conectó de cabeza, pero otra vez el arquero tuvo una buena reacción.

Los chapacos llegaron de contragolpe. A los 18’ se lanzaron con Magno Costa y Rubén Melgar, pero este último definió fuera. A los 21’ otra vez Avilés Industrial llegó con Costa, pero la jugada terminó con la pelota en el tiro de esquina.

Una de las jugadas más claras para la banda roja llegó a los 26’. Alexis González se proyectó por la izquierda, tiró el centro a la posición de De La Cuesta, quien enganchó y con remate de zurda puso en aprietos al golero Angulo. Los paceños siguieron apretando; los mayores argumentos eran los disparos de media distancia, mientras que los sureños aguantaban y hacían su negocio, esperando una jugada aislada para el segundo tiempo.

Ya en el complemento, el ingreso de Diego Rivero le cambió la cara a Always Ready, el volante fue más incisivo en ofensiva, donde logró abrir el sistema defensivo cerrado de los chapacos. A los 55’ él fue quien logró la apertura del marcador con un gran disparo.

No fue fácil. Tras la conquista los tarijeños salieron con todo en busca del empate, no con buen fútbol sino con garra. Costa y Luis Vargas intentaron con disparos de media distancia, pero no exigieron a Pedro Galindo.

A los 80’ llegó el segundo tanto de los paceños. Rivero se lanzó al ataque, lo acompañó Ovejero que recibió el pase profundo y no tuvo más que tocar solo ante la puerta. En la parte final entró Augusto Andaveris que en una de sus primeras intervenciones dejó atrás a la defensa de Avilés en base a velocidad, definió con remate al primer palo y puso el 3-0 que coronó campeón al cuadro paceño. Avilés Industrial tiene una posibilidad, jugará por el ascenso indirecto, su rival se conocerá hoy luego de la última fecha del campeonato Clausura de la División Profesional.

La premiación posterior desató la celebración de los jugadores con los hinchas que llegaron hasta Cochabamba para acompañarlos. El técnico David de la Torre fue uno de los más felices. Logró su tercer ascenso.

Fuente: diez.bo