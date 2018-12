América Latina en 33 historias de 2018

En 2018, tal vez como nunca antes, los editores hemos tenido que lidiar con gobiernos y líderes políticos obsesionados con imponer su versión de los hechos.

Empeñados en confundir información con opinión, han atizado los prejuicios de sus seguidores, que reaccionan con violencia ante una realidad que contradice su visión del mundo.

La virulencia con la que algunos se oponen a los hechos, en vez de empañar nuestras convicciones, no ha hecho más que convencernos de la importancia vital del periodismo.

Y el ruido de la controversia no ha logrado ocultar el crecimiento silencioso de los lectores que esperan que cumplamos con nuestro compromiso: investigar y multiplicar las voces, los formatos y las miradas para ayudar a comprender una realidad cada vez más vertiginosa.

Como prueba de nuestra gratitud, queremos ofrecerles una pequeña selección de las historias y reportajes que nos han interpelado este año y nos han permitido ofrecerles una perspectiva más rica y profunda sobre la realidad de América Latina.

Felicidades y nuevos desafíos,

Eliezer Budasoff

Director editorial de The New York Times en Español

Violencias

♦ Luz Marina en el país del horror

Por Alberto Salcedo Ramos

Luz Marina Bernal, madre de uno de los miles de jóvenes colombianos que fueron ejecutados por los militares en el caso de los “falsos positivos”, dice que mientras tenga voz seguirá gritando que su hijo era hermoso e inocente.

♦ El misterio de las revoluciones

Por Martín Caparrós

¿Qué es lo que hizo que Nicaragua, una sociedad disciplinada por la mano de hierro de Daniel Ortega, se volviera un pueblo en pie de guerra? Una crónica desde un país que vivió su mayor masacre en tiempos de paz.

♦ Asesinatos y crimen organizado en el corazón de Ciudad de México

Por José Luis Pardo Veiras y Alejandra Sánchez Inzunza

En el barrio de Tepito están las seis calles más violentas de la capital mexicana. Los funcionarios acusan a las pandillas de narcomenudeo, pero hay grupos criminales que matan, trafican y se disputan el territorio.

♦ El chavismo contra los videojuegos

Por Luis Wong

Desde hace casi una década, los creadores de videojuegos en Venezuela pueden terminar presos. Una ley arbitraria y la coyuntura política han llevado a muchos desarrolladores a volverse activistas o a exiliarse.

♦ Tras el asesinato del periodista Javier Valdez, sus colegas fueron hackeados

Por Azam Ahmed

Después de la muerte de su compañero, periodistas de RíoDoce recibieron mensajes que contenían un programa para infiltrar sus celulares, similar al que fue enviado a activistas y opositores mexicanos.

Pasados y presentes

♦ El militar inglés que enterró a los argentinos caídos en Malvinas

Por Teresa Sofía Buscaglia

Tras la guerra por las islas, el capitán Geoffrey Cardozo construyó un cementerio para sepultar a más de doscientos argentinos. Su trabajo minucioso permitió que los soldados recuperaran sus nombres 36 años después.

♦ Los últimos campesinos de Santa Fe

Por Paulina Villegas

La familia Carmona vive en un microcosmos rural en medio de un gigantesco vecindario de concreto y torres de lujo en Ciudad de México. Es el vestigio de un modo de vida arrasado por el desarrollo urbano.

♦ Así se adulteran las drogas en América Latina

Por Guillermo Garat

El consumo de sustancias como la cocaína, el éxtasis o el LSD es habitual en el continente, pero quienes las utilizan no suelen tener acceso a información para prevenir efectos imprevistos.

♦ Santiago Peralta, el chocolatero moral

Por José María León Cabrera

Pacari, la marca ecuatoriana de chocolate que fundó Santiago Peralta, ha ganado más de doscientos premios en el mundo y transformó la relación de producción con las comunidades que siembran el cacao.

♦ El papa y el fin de la impunidad para los abusadores del Sodalicio

Por Silvia Viñas

A fines de 2017, una fiscalía peruana pidió prisión preventiva para cuatro exlíderes del Sodalicio de Vida Cristiana acusados de abusar de menores. Este es el testimonio de una de las víctimas.

♦ La muerte de una deportista

Por Marion Reimers

Para convertirse en noticia, las deportistas deben ser exitosas e intachable y cumplir con estándares de belleza imposibles. Eso o protagonizar una tragedia, como sucedió con la pionera del futbol femenil mexicano Marbella Ibarra.

♦ Un encuentro con el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional

Por Sinar Alvarado

En un sótano de La Habana, Pablo Beltrán aseguró a The New York Times que el ELN estaba dispuesto a bajar las armas gradualmente, pero los expertos señalan que hay facciones que se oponen a un acuerdo de paz.

Las huellas del terremoto

♦ Perder el hogar en el sismo, perder la vida en la burocracia

Por Albinson Linares

En la capital mexicana aún existen asentamientos de gente que perdió su vivienda con el terremoto de 1985. Los que se quedaron sin casa con el sismo del 19 de septiembre luchan para no quedar anclados al pasado.

♦ La voz detrás de la alerta sísmica

Por Daniel Melchor

El hombre que anuncia los terremotos en Ciudad de México fue una estrella de doblaje que encarnó a personajes como Clark Kent. Manuel de la Llata García hizo de su voz una leyenda y un día decidió abandonarlo todo.

♦ Lo que quedó de los escombros del Rébsamen

Por Marina Franco y Daniel Melchor

El colapso del colegio Enrique Rébsamen, donde murieron diecinueve estudiantes y siete empleados, fue un emblema de las tragedias y la negligencia que se vivieron con el sismo del 19 de septiembre.

Rusia 2018

♦ Argentina 78, el fútbol como coartada de la dictadura

Por Ezequiel Fernández Moores

En junio de 2018 se cumplieron cuarenta años del primer Mundial que organizó y ganó Argentina. Lo hizo bajo la peor de sus dictaduras, que intentó ocultar desapariciones y torturas con los goles.

♦ Uruguay y su extraña neurosis mundialista

Por Agustín Acevedo Kanopa

Todo parece indicar que la Selección Uruguaya de Fútbol se siente más cómoda en situaciones adversas: que necesita la épica del equipo acorralado para abrirse paso.

♦ El hombre que se entrenó para narrar el Mundial en quechua

Por Raúl Vilchis

Luis Soto transmitió los partidos de la selección peruana en su lengua nativa y la de cientos de miles de peruanos, después de prepararse durante meses y reunir frases durante una década.

♦ Hinchas peruanos en Moscú: perdonen la alegría

Por Toño Angulo Daneri

Después de 36 años de ausencia, la selección peruana volvió al Mundial y decenas de miles de fanáticos la acompañan en Rusia con alegría, orgullo y perplejidad en sus caras.

Cultura

♦ El incendio del museo de Brasil ‘se sintió como un nuevo genocidio’

Por Manuela Andreoni y Ernesto Londoño

El fuego que consumió el Museo Nacional destruyó 40.000 artículos de más de cien grupos étnicos, una conexión vital con su pasado para los descendientes de los habitantes más antiguos de Brasil.

♦ La invasión de los algoritmos

Por Jorge Carrión

Cuando toda la ropa que vistamos esté conectada a internet y no haya paso, latido ni pestañeo que no sea procesado y traducido, ¿quién se atreverá a llevar una camiseta que diga “Yo no soy un robot”?

♦ Mario Vargas Llosa, el sobreviviente del boom latinoamericano

Por Marcela Valdés

Para el nobel peruano, escribir siempre ha sido un arma contra la desesperanza y el despotismo. La llamada de la tribu, su obra más reciente, parece un intento de repeler las olas mundiales de nacionalismo y populismo.

♦ Jorge Drexler: ‘La migración nunca es un acto placentero’

Por Albinson Linares

Durante su paso por México para presentar su último disco, Salvavidas de hielo, el artista uruguayo habló de su experiencia migrante, su búsqueda creativa y de los prejuicios en la industria musical.

♦ Frida Kahlo, la artista perfecta

Por María Minera

Google lanzó una exhibición virtual con la mayor colección de obras y objetos que se haya reunido sobre Frida Kahlo. ¿Qué significa para su lugar en la historia y para la forma en que vemos arte?

Medioambiente

♦ Una fuga de casi 700.000 salmones en Chile alarma a los ambientalistas

Por Yasna Mussa

El escape de salmones del Atlántico de las jaulas de una empresa noruega profundizó la preocupación sobre el impacto de la acuicultura industrial en los ecosistemas marinos chilenos.

♦ El gobierno de AMLO y las comunidades en pie de guerra

Por Laura Castellanos

Según investigadores, en México existen como mínimo doscientos enfrentamientos vigentes entre comunidades rurales e indígenas y proyectos extractivos o de infraestructura que amenazan sus tierras.

♦ El nuevo líder de Brasil amenaza la Amazonía; una tribu se prepara para pelear

Por Ernesto Londoño

En zonas afectadas por la deforestación y la minería ilegal, grupos originarios como los munduruku no planean quedarse de brazos cruzados si el nuevo gobierno decide explotar la “riqueza” de sus tierras.

♦ Los pescadores de Amuay contra el gigante petrolero venezolano

Por Kirk Semple

La falta de mantenimiento de una de las refinerías clave de Venezuela ha contaminado el agua de la bahía Amuay y del mar Caribe, lo que amenaza el modo de subsistencia de toda una comunidad.

Personajes

♦ El juicio al Chapo: el poder detrás del trono

Por Diego Enrique Osorno

La defensa de Guzmán Loera señaló como auténtico líder del Cártel de Sinaloa a Ismael “el Mayo” Zambada, un hombre que lleva medio siglo en el narcotráfico y nunca ha pisado la cárcel. ¿Qué tipo de poder se necesita para eso?

♦ El día que Álvaro Uribe defendió la despenalización de las drogas

Por Camila Osorio y Sergio Chaparro

A pesar de sostener una política de mano dura contra las drogas, el expresidente colombiano llegó a sugerir la despenalización para acabar con el negocio del narcotráfico hace casi treinta años.

♦ Las caídas y el ascenso de Andrés Manuel López Obrador

Por Azam Ahmed

López Obrador, quien fue dos veces candidato a presidente y estuvo en campaña por más de una década, sacudió al sistema político mexicano al lograr que la izquierda llegara al poder por primera vez en décadas.

♦ Iván Duque, la esperanza de la derecha colombiana

Por Sinar Alvarado

El candidato del uribismo se convirtió en el presidente más joven de la historia moderna en Colombia. ¿Seguirá fiel a Álvaro Uribe, el líder que lo promovió, o construirá su propio camino y asumirá el costo?

♦ Jair Bolsonaro, el oportunista

Por Ernesto Londoño y Manuela Andreoni

Una carrera en el ejército que terminó en la controversia y tres décadas como diputado con declaraciones polémicas, junto con una serie de crisis en Brasil, dieron paso a la victoria del líder de extrema derecha.

