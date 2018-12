Celebración navideña reúne a los familiares alejados por la migración

Róger Almanza, Petronila Gálviz, Héctor Ribera y Elizabeth Chávez llegaron ayer para celebrar la Navidad en familia

Para muchas familias estas fiestas de fin de año serán más que especial. Durante muchos años quedaba un espacio en la mesa para uno de sus seres queridos, que por motivos de trabajo tuvieron que migrar a otros países. Pero hoy es diferente. La familia ya está completa, porque el hijo, el tío, el hermano o el nieto viene para pasar la Navidad en familia.

“Qué mejor regalo que el recibir a mi hijo que llega de España en la víspera de la Nochebuena. Estoy muy feliz, no me cabe el corazón en el pecho”, dijo doña Bernarda Zabala mientras emocionada y con lágrimas en los ojos, abrazaba a Róger Almanza, el tercero de sus seis hijos, que después de 15 años volverá a ocupar su lugar en la mesa para la cena navideña.

Al igual que los Almanza Zabala, muchas familias se reencontraron ayer luego de varios años, y se fundieron en un abrazo en el aeropuerto Viru Viru. Todo era felicidad. En cada rincón de la sala de llegada de los vuelos internacionales solo se veían abrazos, besos y risas, con lágrimas de emoción.

La mayoría de los viajeros arribaron de diferentes ciudades de España e Italia, donde algunos dejaron a sus cónyuges e hijos para venir a disfrutar de las fiestas de fin de año junto a sus progenitores.

De igual forma, muchos papás estuvieron desde temprano para esperar a sus hijos que volvían luego de algunos meses de intercambio desde Alemania, mientras que otros retornaban después de uno o dos años de estudio de Estados Unidos y de España. La emoción era la misma.

Es por esto y más, que esta Nochebuena para todos ellos será muy, pero muy especial.

No faltó nadie en el aeropuerto. Sus papás, sus cinco hermanos, los cuñados y hasta los sobrinos, llegaron a Viru Viru a recibir a Róger Almanza que luego de 15 años volverá a pasar Navidad con su familia. Doña Bernarda, apenas vio a su hijo le dio su bendición. “Estoy feliz, aunque me pesa no estar con mi esposa y mis hijos en España, pero ya soñaba con este momento”, dijo Ròger emocionado.

Ivanna Ribera Lazcano no podía ni hablar de la emoción que sentía. Después de cinco años se fundió en un abrazo con su hermano, Héctor, que llegó de España. Él se fue a hacer un masterado, pero se quedó a vivir allá y llegó a pasar las fiestas con ellos, aunque no estarán todos, porque tiene dos hermanos que están en España e Italia | Foto: Cristian Arauz

Don Arnulfo no cabía de felicidad. Su hija Petronila Gálviz, que vive 13 años en Bérgamo (Italia) y que hace tres años vino a verlo cuando él estuvo delicado, llegó para pasar las fiestas con la familia. “Esta vez es muy especial, porque ahora estoy sano y podré disfrutar de la compañía de mi hija”, aseguró | Foto: Cristian Araúz

Elizabeth Chávez hace 12 años que se fue a trabajar a Barcelona. Llevaba ocho sin ver a sus hijas, Vanessa y Jenny Arandia, ni a sus nietos, a algunos de los cuales llegó a conocer recién ayer. La emoción no la dejaba hablar, solo quería abrazar a los suyos, con quienes compartirá una deliciosa cena navideña, junto a todos sus familiares | Foto: Cristian Araúz

