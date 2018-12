“Cuando no tenga ganas de entrenar me iré a mi casa”

El zaguero de Oriente no descartó que el club de sus amores sea el último de su larga carrera deportiva; sin embargo, a sus 37 años, no piensa en la retirada.

Esmir Cortez / Julio César Lozada

El defensor Ronald Raldes manifestó, que por ahora, su mente y su físico están a pleno para seguir estirando sus más de 20 años de trayectoria deportiva profesional. Señaló que Oriente “puede ser” su último club; sin embargo, tiene la misma ilusión desde aquél día del año 2.000 cuando llegó por primera vez a filas verdolagas. Este viernes arrancó su tercer ciclo.

“El momento que yo me dé cuenta de que no tengo más ganas de entrenar o sienta el tema físico, yo me iré a mi casa, no tengo ningún inconveniente, pero por ahora no siento eso y siento que quiero disfrutar un poco más”, afirmó el zaguero.

Raldes es la incorporación estrella del equipo refinero para la temporada 2019. Los jugadores lo respetan y los hinchas lo idolatran, y aunque vuelve después de dos años (viene de Bolívar) es un hecho que el próximo año una vez más arrancará con el cintillo de capitán.

Colombianos de buen pie

Sobre Rionegro de Colombia, el rival en la próxima Copa Sudamericana, Raldes dijo que será un duro adversario. “Los equipos colombianos se caracterizan por tener buen pie. Han mejorado bastante y eso motiva para que nos vamos preparando de a poco”, señaló del jugador.

Elogios para Castillo

El retorno del goleador, José Alfredo Castillo, es visto con buenos ojos por parte del zaguero. “El ‘Negro’ tuvo un gran año. Uno analiza los número que logró en Guabirá y son buenos. Ojalá que él y todo el plantel que se pueda formar podamos tener un aporte importante en lo individual para que en lo colectivo consigamos cosas buenas para esta institución que lo necesita”, destacó.

