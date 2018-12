Dos menores mueren ahogados al intentar tomarse una fotografía en el río Piraí

Santa Cruz, Bolivia. Jhandira y Juan Caero acudieron al río a pasar un día de campo junto a sus tres hijos y la tía de estos, de 14 años. Dos de ellos perdieron la vida.

Bomberos rescatan el cuerpo del niño de dos años en el río Piraí. Foto: Captura Pat Noticias

Las tragedias familiares suman en Santa Cruz de la Sierra. Este miércoles, dos menores de edad perdieron la vida ahogados en el río Piraí, a la altura de La Angostura, cuando intentaban tomarse una fotografía mientras disfrutaban de un paseo familiar.

Jhandira y Juan Caero acudieron al río Piraí a pasar un día de campo junto a sus tres hijos y la tía de estos, de 14 años. Mientras jugaban en el agua los menores decidieron tomarse una fotografía en una piedra, pero cayeron en un sector donde se generan aguas rápidas que forman una especie de remolino.

“Le dijimos a la más grande que se queden cerca y no nos hizo caso, dijeron que irían a tomarse una foto más arriba porque había un paisaje bonito, cuando ya no más escuchamos los gritos, yo me tiré al agua desesperado pero solo pude sacar a la niña de seis y al de nueve, pensé que la adolescente tenía al bebé, la quise sacar, me jaló del cabello pero con la desesperación se hundió más”, relató Juan Caero a la red ATB.

Finalmente, el desesperado padre logró sacar a la adolescente pero ya se encontraba sin signos vitales.

Bomberos llegaron al lugar para rescatar el cuerpo del menor de dos años. Después de cinco horas de búsqueda lograron dar con el cuerpo que fue llevado a la morgue de la Pampa de la Isla.

El personal de Bomberos recomendó a la ciudadanía que cuando realicen paseos por el río, los adultos verifiquen primero el caudal del agua y el nivel de profundidad, antes de que los niños ingresen a nadar, para evitar que se susciten hechos como éstos. (27-127-2018)

La Razón Digital