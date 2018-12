El “accidentado” retorno de los funcionarios tras el acto de Evo

Algunos regresaron a la sede de Gobierno en buses y otros en vehículos de sus compañeros de trabajo. Los más “afortunados” volvieron a La Paz en un vuelo.

La tarde del martes varias oficinas de legisladores del MAS quedaron desoladas. Foto:Marco Aguilar/ Página Siete

Luego de asistir a la celebración por los 13 años de la primera victoria de Evo Morales, funcionarios de la Asamblea Legislativa retornaron a la sede de Gobierno en flotas y en vehículos de sus compañeros de trabajo. Los más “afortunados” volvieron en un vuelo. En la tarde, las actividades en ese recinto volvieron a la normalidad.

La noche del martes, el coliseo de Quillacollo (Cochabamba) estuvo abarrotado de autoridades, militantes y simpatizantes, entre ellos servidores públicos del Legislativo, que asistieron al acto en cumplimiento de un “instructivo”.

Pese a que la mayoría volvió a La Paz, hubo quienes se quedaron en Quillacollo, pues luego del acto central “continuaron con el festejo”, contaron fuentes cercanas a la Asamblea Legislativa; pero, en la tarde, aquellos trabajadores se incorporaron a sus fuentes de empleo.

“Luego del evento abordé el bus para reincorporarme a mi fuente laboral, porque el permiso solicitado fue por horas para que no me realicen el descuento. Llegué, más o menos, a las cuatro de la mañana, eso me dio tiempo para descansar”, explicó una de las funcionarias del Senado, quien pidió reserva de su nombre para evitar represalias.

Ayer, durante la mañana, Página Siete realizó un recorrido por las diferentes oficinas de los legisladores (de la Asamblea Legislativa, del ex-Banco Minero y de los despachos donde antes funcionaban direcciones del Ministerio de Economía).

De los ambientes visitados, en al menos siete sólo trabajaban dos o tres servidores públicos, cuando en esos despachos cumplen actividades laborales alrededor de cinco, los cuales en un día de trabajo usual van, con apuro, de un lugar a otro con documentos en mano.

“En la tarde estará la encargada, fue comisionada para realizar un trabajo para el legislador”, dijo un funcionario, quien reveló que su compañero asistió al acto que organizó el MAS y que se quedó en el festejo “hasta tarde”.

Otro de los servidores públicos, que viajó a Quillacollo, indicó que retornó a la ciudad de La Paz gracias a que su compañero de oficina fue en su vehículo, mientras que otros regresaron en un vuelo, gracias a lo que iniciaron sus actividades de trabajo desde la mañana.

En la tarde, normal

En la tarde, la labor en el Legislativó volvió a la normalidad. En la Cámara Baja se instaló la 222 sesión, en la que, entre otras, se aprobaron la Ley de modificación al Código Niña, Niño y Adolescente, el Código Procesal Constitucional y la Ley de Creación de Salas Constitucionales, con modificaciones planteadas por la Cámara de Senadores.

En la Cámara Alta también se instaló la sesión ordinaria en la que se debatió el Presupuesto General del Estado 2019.

El diputado Lino Cárdenas, del MAS, afirmó que el trabajo en la Asamblea Legislativa “es normal” y que si algunos funcionarios viajaron, “fue por convicción política, ideológica” y que nadie fue obligado. “ Como pueden ver, las actividades en el Legislativo son normales”, manifestó el oficialista.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz