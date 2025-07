Alcalde Arias: ‘no vamos a permitir que nuestras elecciones sean empañadas con sangre, odio y dolor’

En respuesta a las amenazas de Evo Morales y Ruth Nina contra las elecciones, el alcalde Iván Arias hizo un llamado a los paceños a preservar la democracia, la libertad y el proceso electoral, como homenaje a los mártires que se honran en las fiestas julias.

“No vamos a permitir que nuestras elecciones sean empañadas con sangre, odio y dolor. La muerte de ellos (los mártires) tiene que ser nuestro mejor ejemplo por la libertad y por la democracia”, manifestó al inicio del desfile de este lunes.

Arias lamentó que el Chapare se haya convertido en una “guarida”, donde personas que “han perdido la chaveta” realizan esas declaraciones de odio y diatribas para los bolivianos.

“Preservaremos la democracia, preservaremos las elecciones, porque hemos decidido sanar nuestras diferencias con voto y nadie eso lo va a detener”, enfatizó el alcalde.

Consideró que Morales ya debería estar en la cárcel, mientras que Ruth Nina debe ser investigada de oficio.

No obstante, llamó a no dar mayor relevancia a “declaraciones irresponsables”. “Bolivia no va a permitir aquello y Bolivia ha decidido tomar un camino democrático hace 40 años que estamos en eso”, agregó.

En los últimos días, Evo Morales y sus seguidores advirtieron que no habría elecciones sin su candidatura. Asimismo, Ruth Nina amenazó que el día de las elecciones se contarían muertos y no votos.