Frenético día para los técnicos en Bolivia

Vigevani, a Bolívar; Portugal, a Wilstermann, y Escobar, a The Strongest. Está previsto que este viernes presenten a Soria, en Oriente. Encima, ‘Tucho’ Antelo dejó de ser el DT de Guabirá en un día bastante movido.

Frenético jueves el que se vivió ayer y los principales protagonistas fueron los entrenadores. Una vez que finalizó el torneo Clausura 2018 con San José como campeón, clubes como Bolívar, The Strongest y Wilstermann no se anduvieron con vueltas y durante la jornada confirmaron a sus entrenadores: César Vigevani, a la academia paceña; Pablo Escobar, al Tigre; y Miguel Ángel Portugal, a los aviadores. Todo en un mismo día sacudidos tras el opaco campeonato.

Pero no todo quedó ahí, ya que por la tarde Víctor Hugo Antelo rescindió su contrato con Guabirá de manera sorpresiva y desde el campamento de Oriente anticipan la presentación de Mauricio Soria para hoy en San Antonio.

La presión por los malos resultados obligó a las dirigencias a reaccionar rápido, ya que el próximo torneo comienza el 20 de enero y, con las fiestas de por medio, es corto el espacio que queda para la planificación de la temporada.

Una de las presentaciones que más sonó fue la del argentino César Vigevani en Bolívar, ya que nadie sospechó siquiera que iba a aterrizar en Tembladerani. Su vínculo se lo manejó cuidadosamente y tras desvincularse de Sport Boys fue presentado ayer por la tarde por el presidente Guido Loayza. En las divisiones menores lo acompañará un conocido de la casa: Wálter Flores, que en este 2018 fue ayudante de campo de Beñat San José en la ‘U’ Católica de Chile.

“Cuando voy a un país siempre me fijo qué es lo que aún no han hecho y he visto que nunca han jugado la final de la Libertadores; creo que ahora estoy en el club adecuado para poder lograrlo”, se desafió Vigevani en el momento de su intervención.

El técnico añadió que sabe de la historia de Bolívar y anticipó que quienes se sumen tienen que saber que hay que defender esa historia. “Es una obligación salir campeones acá”, sostuvo.

Por otra parte, un día antes, pero en el campamento de enfrente, el presidente de The Strongest, Henry Salinas, confirmaba lo que el mismo Pablo Escobar le había anticipado a DIEZ: que sería el DT tras dejar el fútbol el miércoles. Reemplazará a César Farías, que lo más probable es que se vaya a la selección. Escobar es un líder nato del Tigre y la dirigencia decidió apostar por él porque, además, conoce muy bien el club.

“Me encanta la cancha, el día a día, enseñar lo que uno ha aprendido en todos estos años”, dijo el ‘Pájaro’ en entrevista con DIEZ. El mismo Escobar agregó que Farías lo había invitado a ser su ayudante de campo; sin embargo, optó por comenzar solo en esta nueva etapa. Escobar vive al frente del club y conoce a todos, desde el presidente hasta el sereno que cuida las instalaciones de la sede en Achumani.

Wilstermann, que optó por prescindir de los servicios de Álvaro Peña, campeón el Apertura, apuesta por Miguel Ángel Portugal, un español que conoce el fútbol boliviano tras haber dirigido a Bolívar y tener un recorrido por clubes importantes como el Atlético Paranaense de Brasil. Los aviadores no lograron alzar vuelo en el segundo torneo, además que la relación entre Peña y una parte del directorio terminó por desgastarse. Peña hoy suena en Sport Boys.

La jornada frenética no acabó ahí porque por la tarde se hacía pública la salida de ‘Tucho’ Antelo de Guabirá. Con el exgoleador, los rojos se clasificaron en el Apertura a la Sudamericana como Bolivia 4.

El desgaste de las últimas semanas con el plantel terminó derivando en esto. Todavía no hay nombre de su posible sucesor. Los clubes no quieren perder el tiempo, ya que el próximo torneo está previsto que comience el 20 de enero.

LO DE VIGEVANI FUE LO MÁS SORPRESIVO EN LA MOVIDA JORNADA DE ENTRENADORES

Bolívar ya tiene nuevo técnico, ayer por la tarde presentó oficialmente a César Vigevani, que en los torneos de 2018 dirigió a Sport Boys de Santa Cruz. En su presentación lanzó una frase que retumbó: “Sueño con llegar a la final de la Libertadores”.

Flanqueado por Guido Loayza y Wálter Flores (se hará cargo de las divisiones menores), Vigevani no se anduvo con vueltas al plantearse los objetivos, ya que para él lo de ser campeón es una obligación en un club como Bolívar, pero que la final de la Copa es el reto aparte.

”Cuando voy a un país siempre me fijo qué falta por hacer, y cuando llegué a Bolivia vi que ningún club boliviano llegó a la final de la Copa Libertadores. Creo que estoy en el club adecuado para poder hacerlo”.

Fuente: diez.bo