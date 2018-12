Hoy se producirá el cambio de altos mandos, pero sin el aval del Senado

Vladimir Calderón y Rómulo Delgado son los oficiales con los mejores puntajes para convertirse en jefes de la Policía. El Senado no confirmó siquiera la recepción de la lista de las FFAA, pero el acto está anunciado

Lo había anunciado el presidente Evo Morales la semana pasada y ayer, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, confirmó que hoy, a las 7:00, se producirá el relevo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, pese a que hasta el momento el Senado no realizó la sesión reservada para la selección, y ni siquiera confirmó la recepción de la lista de los generales de las FFAA, sí le llegó la de la Policía.

El jueves 20 de diciembre el jefe de Estado, Evo Morales, envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, en la que pone a consideración del Senado la lista de ascenso de los cinco coroneles que cumplieron los requisitos para ascender al grado de general.

Los oficiales elegidos son: Vladimir Yuri Calderón Mariscal (6.414,67 puntos), Rómulo Luis Delgado Rivas (6.201,38), Eduardo Joaquin Rivera Yucra (5.349,59), Wiler Javier Andrade Sanjinez (5.312,93) y Jhonny Donato Coronel Ayala (5.300,08).

Uno de ellos se convertirá en el nuevo comandante de la Policía boliviana. En el caso de las Fuerzas Armadas, hasta el viernes el presidente de la comisión especializada en la Cámara Alta, Omar Aguilar (MAS), no confirmó la llegada de ninguna lista.

Aguilar explicó que ante este panorama hay dos caminos posibles: que los comandantes se posesionen con el grado de coronel hasta que se produzca el ascenso, hecho que ya ocurrió en anteriores oportunidades, o que prorroguen a las actuales autoridades, hecho que con el anuncio del presidente y del ministro está prácticamente descartado.

El vicepresidente debió derivar la misiva de los policías a la comisión. A su vez, esta instancia debió devolverla al pleno para su tratamiento en sesión reservada. El Legislativo está en receso de fin de año hasta el 5 de enero de 2019 y ese será el argumento que utilizará el Ejecutivo para proceder con las designaciones.

No se conoce la lista de las FFAA, el ministro Zavaleta explicó que este año un oficial del Ejército será comandante. Los periodistas le consultaron si es que se realizaron investigaciones en contra de jefes militares, como el comandante del Ejército, William Carlos Kaliman, por presunto enriquecimiento ilícito por la adquisición de repuestos para vehículos militares. “Hubo rumores, pero no se presentó ninguna denuncia concreta ni ante la justicia, ni ante el Ministerio. En cuanto la presenten, con mucho gusto lo veremos. No podemos medir la vida orgánica de las FFAA por rumores”, respondió.

Fuente: eldeber.com.bo