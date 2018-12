Jurgen Klopp eligió a su candidato para ganar la Champions League

Klopp no huyó a la pregunta y fue sincero: “El Bayern es un duro rival parta el Liverpool, porque así ha sido el sortero, van a ser nuestros oponentes en la próxima ronda. Si me preguntas por los favoritos, diré que la Juventus. La Juve es el equipo que cualquier equipo que quiera ganar el torneo tiene que superarlo. No solo porque Cristiano está con ellos, que también es un motivo. Son un equipo con mucha experiencia”.