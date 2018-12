Kourtney Kardashian y Sofia Richie, de vacaciones juntas en unas fotos virales

Siempre hay una primera vez y este fin de semana Kourtney Kardashian ha hecho algo que muchos de sus fans consideraban misión imposible hace unos meses: se ha ido de vacaciones con su ex Scott Disick y con la novia que tiene desde hace poco más de un año: Sofia Richie.

Es habitual que Kardashian y Disick se vayan juntos de vacaciones con sus tres hijos, Mason Disick, Penelope Disick y Reign Disick; pero que la fotografíen con Richie sí es novedad. Y además que lo hagan con ambas tomando el sol y compartiendo tiempo juntas en Cabo San Lucas, México, en pleno diciembre. Kardashian y Disick dejaron de salir en junio de 2015, pero siguen pasando mucho tiempo juntos a raíz de sus tres hijos y el reality en el que Disick es otro protagonista más.

Fuente: revistavanityfair.es

“Esto es coparentalidad bien hecha”, escribió en Twitter este domingo una cuenta de fans de Khloé Kardashian, hermana de Kourtney, junto a algunas de las fotografías de México publicadas por The Daily Mail. Khloé también quiso añadir su punto de vista respondiendo a ese tuit: “¡¡¡¡Estoy muy orgullosa de todos ellos!!!! ¡¡Esto es AMOR!! ¡¡Tus hijos antes que cualquiera otra cosa!! Todos adultos increíbles, ¡¿verdad?! ¡¿verdad?!”.

Kourtney y compañía llegaron a México el viernes después de volar con avión privado hasta allí, cuenta una fuente cercana a la familia en E! News. “El primer día lo pasaron todos juntos con los niños en la playa. Kourtney, Sofia y Scott estuvieron hablando y disfrutando del día. Scott se puso entre Sofia y Kourtney en las hamacas. Scott se levantó a jugar con los niños y Kourtney y Sofia se pusieron a charlar. Parecía como si tuvieran una muy buena relación y no hubiera ninguna tensión”.

Las fotos pronto se hicieron virales en redes sociales, sobre todo porque la relación entre Richie y Kourtney siempre ha sido objeto de rumores y artículos en la prensa rosa. “Me da igual lo que penséis, pero esto es poderoso”, escribió una usuaria compartiendo dos fotos de Richie y Kourtney tomando el sol en hamacas paralelas y mirando algo en el móvil. “Que le den a Scott, Kourtney y Sofia deberían salir juntas”. Pues venga.

I don’t care what y’all think but this is powerful. Fuck Scott, Kourtney and Sofia should date. pic.twitter.com/Kxc0nqaUi4