Las primeras fotos de Kevin Spacey en público a más de un año de las acusaciones por abuso sexual

El 24 de diciembre, el mismo día en el que se conoció la noticia de una nueva denuncia por abuso sexual, Spacey publicó un polémico video en YouTube, donde interpretaba el personaje de Frank Underwood de House of Cards y se defendía de las acusaciones.

“Si no pagué por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar por las que no hice (…) Sé lo que quieren. Quieren que vuelva”, dice en el video.