Litzi, la joven transexual que soñaba con convertirse en chef

Daniela Hurtado, hermana de la víctima, cuenta que la joven tenía planes de estudiar gastronomía. Asegura que desde Santa Cruz hará seguimiento del caso.

Litzi Hurtado fue asesinada en la madrugada del lunes por tres hombres, en El Alto. Foto: Redes Sociales

El anhelo de Litzi Hurtado, de 29 años, se vio interrumpido por un puñal que hirió su corazón. Sus planes de estudiar gastronomía para convertirse en chef se truncaron en la madrugada del lunes, cuando fue asesinada por tres hombres luego de escuchar burlas e insultos en la puerta de una discoteca de El Alto (La Paz).



Daniela Hurtado, la hermana mayor de Litzi y Davinia (otra de las agredidas la madrugada del lunes, cerca de la discoteca Chocolate), recuerda que la última vez que estuvo en contacto con Litzi fue hace casi un mes.

El lunes, Daniela recibió la noticia del asesinato de su hermana menor, hasta ahora no puede creer que ya no volverá a verla.

La última vez que se comunicaron por teléfono, recuerda, Litzi le contó que tenía planes. “Cuando hablé con ella me dijo ‘quiero estudiar para chef’. Me comentó que por eso quería sacar sus documentos”, explica. Daniela llegó ayer a La Paz para trasladar el cuerpo de su hermana a su tierra natal. La joven será velada y enterrada en Santa Cruz.

Litzi era tranquila, alegre y con un carácter muy bonito, asegura su hermana, quien prácticamente la crió desde temprana edad. “He sido como una segunda madre. He estado desde una cierta edad con ellas hasta que decidieron apartarse y salir. Pero siempre han estado apegadas a mí”, asegura.

Fue a los 17 años cuando Litzi decidió contar a su familia sobre su orientación sexual. Daniela explica que en Santa Cruz el entorno cercano jamás juzgó a su hermana por ser transexual.

Años más tarde, junto con su otra hermana Davinia, Litzi decidió salir de Santa Cruz para trabajar en otras ciudades.

“Estaban trabajando en Oruro. Ellas vivían allá. Luego volvieron a Santa Cruz por casi un mes y luego se fueron a La Paz”, dice.

Impotencia e incredulidad son los sentimientos que embargan hoy a Daniela, quien se pregunta por qué las personas atacan así a inocentes.

Ayer en la tarde, Daniela se encontró con su otra hermana menor, Davinia, quien tiene varias heridas en el rostro, ya que fue atacada por los mismos agresores. “Siento impotencia, dolor y rabia por ver cómo han reaccionado y la han dejado así a mi hermana y a mi otra hermana. Peor aún, la han matado”, llora.

Daniela asegura que desde Santa Cruz hará seguimiento para que el crimen de Litzi no quede en la impunidad. Dice que el Ministerio de Justicia se comprometió a seguir el caso.

La madrugada del lunes, Litzy fue asesinada a puñaladas en la discoteca Chocolate de la calle Franco Valle, en la Ceja de El Alto. Según la representante de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB), Lily Cortez, Lizty y su hermana Davinia, otra transexual, fueron agredidas por tres hombres en el local, por “transfobia”. “Las han tratado de maricones. Las han insultado a las compañeras y ellas se han defendido y ahí uno sacó el puñal”, relató.

Cortez contó que la causa de la muerte de Litzy fue por una puñalada en el pecho, mientras que Davinia, de 30 años, presenta al menos cinco cortes en la cara.

Colectivos de la población GLBTI exigieron justicia y lamentaron el asesinato de Litzi, quien ya no pudo cumplir su gran sueño.

Denuncian que liberaron a tres sospechosos del asesinato de Litzi

Página Siete / La Paz

Los tres sospechosos del asesinato de Litzi Hurtado fueron liberados la madrugada de ayer por la Policía, denunció la representante de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB), Lily Cortez.

“Las personas han sido liberadas entre gallos y medianoche. Nunca nos llamaron ni convocaron a ninguna reunión. Ahora el Ministerio de Justicia está pidiendo informes para saber quiénes los han soltado y todo eso”, explicó Cortez a Página Siete . La representante reprochó el actuar de la Policía y aseguró que hay testigos que observaron el ataque.

Transparencia Institucional se sumó ayer como coadyuvante en el caso y anunció el patrocinio a la familia de Litzi, la joven transexual de 29 años que fue asesinada la madrugada del lunes en la puerta de una discoteca en El Alto, por un grupo de varones.

Las acciones se desarrollarán a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi). Ambas instancias patrocinarán con abogados, de forma gratuita, a la familia de Litzi, y pedirán la máxima sanción para los autores de este crimen de odio.

“Por instrucción del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, nos hemos apersonado en este caso. Vamos a prestar toda la colaboración a la familia para lograr que se haga justicia con las máximas sanciones para los autores de este crimen”, afirmó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, a los periodistas.

La directora de Sepdavi, Angélica Rocha Ponce, explicó que las investigaciones preliminares tienen varios indicios de los presuntos autores del asesinato de Litzi. “Llegaremos al fondo de este caso en la averiguación de la verdad y lograr justicia”. Recordó que Sepdavi como patrocinante tiene una primera sentencia condenatoria en Santa Cruz por un crimen de odio con una pena de 30 años para el autor.

Página Siete / Wara Arteaga / La Paz