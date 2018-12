Monasterio renuncia al Sedes, a pocos días de la vigencia del seguro de salud

La autoridad se va después de ocho años de trabajo. En enero lo sucederá Marcelo Ríos, actual gerente del hospital San Juan de Dios. En cuanto a la aplicación del SUS desde enero, Urenda cree que no será posible porque no hay personal ni equipamiento

Joaquín Monasterio Pínckert presentó su renuncia como director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz a pocos días de la puesta en vigencia en el país, por parte del Gobierno central, del Sistema Único de Salud (SUS), seguro gratuito que empezará a funcionar desde enero de 2019, según fuentes gubernamentales.

La renuncia de Monasterio (argumentó motivos personales) tomó por sorpresa al propio Óscar Urenda, su amigo y secretario de Salud de la Gobernación, quien admitió que el aún director del Sedes no le había conversado previamente sobre el tema.

“Me tomó por sorpresa, realmente no lo esperaba. Lo lamento muchísimo porque él es un gran compañero mío, hemos hecho grandes gestiones en el tema de salud, el Sedes ha brillado por su gestión en muchos de los aspectos y ha apoyado la gestión del gobernador, pero así es la vida, los cargos no son para siempre”, dijo Urenda, el cual negó tener diferencias con Monasterio.

“En absoluto, Joaquín es como un hermano, somos de la misma comparsa desde hace más de 50 años, hemos estudiado juntos en La Plata, hemos trabajado estos últimos ocho años de manera coordinada, y esa amistad nunca se va a romper”, expresó.

El asambleísta por el MAS Edwin Muñoz aseguró que la renuncia de Monasterio obedece a un desacuerdo por el manejo de una alta suma de dinero de la oficina de Inocuidad Alimentaria destinada en principio para temas ambientales y que, supuestamente, fue invertida en movilizaciones del 21-F.

“No es cierto, la Unidad de Inocuidad Alimentaria es un ente recaudador y este año, por diferentes factores, recaudó menos de lo previsto, y se requirió Bs 720.000 para fortalecer el pago de sueldos de noviembre y diciembre, ya que no estaba previsto el pago del segundo aguinaldo. Eso lo ha revisado la comisión de la Asamblea de la Gobernación. Decir que Inocuidad Alimentaria es la financiadora de las movilizaciones es una falacia, una estupidez”, apostilló Urenda.

El nuevo director del Sedes será el Dr. Marcelo Ríos, actual gerente del hospital San Juan de Dios, que asumirá cuando Monasterio formalice su salida al cabo de este mes.

Incertidumbre por el SUS

El Ministerio de Salud divulgó ayer una publicidad mostrando a la gente los pasos a seguir (ver infografía) para registrarse en los centros de salud de sus barrios para acceder al seguro gratuito desde la próxima gestión.

En la primera etapa, la población se registrará en enero y febrero, con el fin de establecer la base poblacional que recibirá la atención en salud gratuita. Posteriormente a la adscripción de niños, niñas, mujeres y hombres sin seguro médico la atención se iniciará en marzo de 2019, informó el Ministerio de Salud en su página virtual.

“Podrán empezar a inscribir a la gente en un seguro, pero ninguno de los sistemas del primer, segundo ni tercer nivel están capacitados para atender a más personas. Hemos pedido personal, recursos, equipamiento, mejoramiento de las emergencias, terapias y quirófanos, y ellos han estado de acuerdo en todo, pero no tenemos nada formal y se acaban los tiempos; no creo que empecemos a dar atención a la gente a partir de enero. Hay una incongruencia entre lo mediático y lo técnico: mediáticamente todo está perfecto, pero técnicamente no hay nada establecido”, expresó Urenda.

Paúl Cortez, secretario municipal de Salud, dijo que no se sabe cómo va a funcionar el SUS porque no hay nada oficial de parte del Gobierno. Empero, informó de que el viceministro Álvaro Terrazas anunció su llegada hoy a Santa Cruz para explicarle a él y a otras autoridades el funcionamiento del SUS. “Vendrá a darnos datos de cómo vamos a trabajar al año, pero lo que se ve es que vamos a continuar con la ley 475 y con la ley 308 del municipio”, indicó Cortez.

