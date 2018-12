“Ninguno” y la carta para Papa Noel…

Alberto De Oliva Maya

Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de Navidad, no existe. Todo lo demás es apariencia -muchos adornos. Porque no son los adornos, no es la nieve. No es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante.

La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad. Por eso hacemos pública nuestra carta.

Querido Papá Noel:

Este año que es especial para nuestro país quiero pedirte en esta carta, aunque parezca extraño, muchos dones para ciertos personajes que se vienen portando mal hace bastante tiempo, pero que aun así requieren una oportunidad de parte tuya para que le puedas traer los regalos que tanto codician.

He pensado que tal vez necesites, hoy más que nunca, un reconocimiento de tu trabajo, de tu propia persona. Porque si hay alguien que es capaz de mantener la ilusión ese eres tú, Papá Noel, una ilusión que necesitamos para mantener el amor, la fe y la esperanza en el año que viene, que será el momento que tengamos que decidir por el futuro de nuestra amada BOLIVIA.

Y en estos tiempos tan difíciles donde tienes que hacer malabares para no defraudar a niños y mayores, donde pones a actuar la magia para los casos más imposibles como el nuestro y de todos aquellos países donde aún perdura el Socialismo del Siglo XXI, y vete a saber qué otros recursos utilizas para que todos tengamos nuestro regalo en Navidad, consigues sacarnos a todos una sonrisa de ilusión y eso es gracias a ti.

Así que esta vez quiero pedirte regalos para mis gobernantes actuales, quienes de una manera malvada si te llegan a ver, intentaran decomisarte el trineo por no pagar impuestos de internación, solo para que tengas cuidado cuando estés sobrevolando territorio nacional. Y para ellos en orden de jerarquía te pido los siguientes regalos:

Para nuestro dictador Evo Morales, te pido que lo hagas feliz regalándole un antídoto inmunizador para prevenir las graves consecuencias del ‘jet lag’ gracias a sus constantes viajes al exterior con el dinero del pueblo boliviano, pero también te pido que le regales humildad, inteligencia y sentido común para que no siga con su afán de perpetuarse en el poder.

Para el Vicepresidente, te pido que le regales cursos intensivos de “aimaras live” en cualquier academia online de Bolivia, o clases particulares, actividades interactivas y que tenga flexibilidad de horarios. No se te olvide por favor Papa Noel también darle unos cursos de multiplicación y un tratamiento para la mitomanía, ya que su tendencia o inclinación patológica a fabular o transformar la realidad al explicar o narrar un hecho es pesado para todos los bolivianos.

Para todos los ministros de estado que actualmente acompañan al presidente, te pido que les des amor propio y vergüenza ante las cámaras de televisión y no te olvides un poco de honradez en sus actos públicos.

Para la diputada Gabriela Montaño, regálale un espejo del cuento de Blanca Nieves que le recuerde su fantasiosa vida de magnifica, pero también dale altura para que pueda ver la realidad de la política nacional junto a su par del Senado, si fuera posible haz que ambos se enamoren de la constitución Política del Estado.

Para los del Tribunal Supremo Electoral te pido que les regales un intérprete de las leyes, que les enseñe democracia pero ante todo dignidad.

Para los del Tribunal Constitucional, te pediría que les construyas incomodas celdas donde puedan recordar la injusticia que ellos proclamaron para todo un pueblo hasta el fin de sus días por ser los niños malcriados de nuestra democracia y fieles servidores de EVO MORALES.

Y por último te pido por el candidato Mesa que no cree en vos pero tampoco en una religión, para que le regales cordura, sinceridad y honestidad en su ambición de llegar a la presidencia para encubrir sus actos de corrupción.

No te aburro más querido Papa Noel, quiero agradecerte que sigas trabajando para mantener la Navidad, para que siga habiendo un motivo por el que las familias se reúnan, para estrechar lazos con los amigos, para que las parejas tengan esa oportunidad de sorprenderse de nuevo. Quiero agradecerte que sigas trabajando para el amor.

Sé que debes estar ya cansado, de tantos años de trabajo y tan poco reconocimiento. Seguro que las cartas que te llegan para pedir regalos superan con mucho a las que te llegan para agradecértelos. Por eso he querido escribirte esta carta, para que sepas lo importante que eres, para mí, para todos los bolivianos, para el amor.

Te esperaré un año más, Papá Noel, espero que no te saltes mi país, no para llenarlo de regalos, sino de ilusión y amor.

Te espero.

Fuente: Facebook Alberto De Oliva Maya