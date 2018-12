Peña se despide de la hinchada de Wilster

COCHABAMBA |

El director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, horas antes de su último partido al mando del plantel aviador en este torneo Clausura, agradeció a todos quienes colaboraron en su labor.

“Agradecer a los hinchas, la verdad me voy muy feliz y con la cabeza erguida, satisfecho con el trabajo de mi cuerpo técnico. Agradecido también con todos los que nos acompañaron como Gludson, Banana, el profito, Mickel, Montaño, Alejandro, Nacho. Me voy agradecido, porque para mí es un orgullo que donde voy la gente me agradece por el título”, manifestó el estratega en contacto con una radio local.

En cuanto a la dirigencia Peña nuevamente fue punzante en sus comentarios, aunque sí agradeció el apoyo de “algunos dirigentes”, hizo la comparación de que como existen jugadores buenos, medios y malos, en la dirigencia también “existen aquellos que trabajan por la institución, como el presidente (Gróver Vargas)”, manifestó.

“No voy a nombrar a ningún dirigente porque ellos solo van de vez en cuando, pero a Sucre sí fueron todos”, aseguró el técnico.

El estratega cruceño volvió a recalcar que nadie se comunicó con él para negociar. “Pienso que hoy después de las 10 de la noche, yo quedo en libertad de acción para decidir y recibir propuestas para contar con mis servicios”, señaló.

El estratega ni bien termine el cotejo de hoy dejará el estadio Félix Capriles rumbo al aeropuerto, porque su vuelo a Santa Cruz es a las 22:30. De ahí conectará rumbo a Inglaterra para participar de los entrenamientos de West Ham United, donde fue invitado.

En cuanto a su posible vinculación con el club Bolívar dijo que son solo “especulaciones”.