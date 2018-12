Reinoso: “A San José le acepte todo y no le pedí más dinero”

Mediante su cuenta de Facebook el goleador del Clausura aclaró que la dirigencia "nunca mostro interés en contratarme". Dijo que lo hicieron esperar, pero que no lo llamaron. Finalmente, fichó por el Tigre.

“A San José le acepte todo y no le pedí más dinero”, disparó el exgoleador del santo en el torneo Clausura. El colombiano, Jair Reinoso, realizó la aclaración para despejar las dudas que hubieron en torno a las negociaciones para continuar en el club. No llegó a ningún acuerdo y el jugador fichó por The Strongest. El 3 de enero llegará a La Paz para firmar su contrato.

“Lo único que quería era dos años (de contrato), por mis hijas, ellas están en el colegio, no quiero cambiarlas, además porque me siento muy bien en Oruro (…) acepte el año (le ofrecieron un año de contrato), le dije al profesor (Eduardo Villegas) que aceptaba, llame al presidente (Wilson Martínez), le mandé mensajes, me respondió una vez y me dijo ya te llamo estoy en una reunión. Eso fue 11 de la mañana, el día 26, espere todo el día. Nunca llamó”, explicó Reinoso mediante un video en su cuenta de Facebook.

Hasta el 24 de diciembre, la dirigencia de San José sostenía negociaciones con el ariete colombiano para que renueve. Martínez mencionó que se accedió a subir el salario pero que no se podía firmar por dos años como en un principio solicitó Reinoso.

Durante la presentación del volante Helmut Gutiérrez e Iván Vidaurre, el miércoles 26 de diciembre por la tarde, la dirigencia del santo aseguró que seguía a la espera de una respuesta del goleador para que continúe en San José.

“La dirigencia de San José nunca mostro interés en contratarme”, mencionó Reinoso. Los santos actualmente siguen complicados en tema de sueldos. Aunque la dirigencia anuncia más inversión para sostener a la actual plantilla de jugadores, se requiere dinero para cancelar el mes de octubre a la actual plantel antes del inicio de pretemporada, programado para el sábado 5 de enero.

Fuente: diez.bo