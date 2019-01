Apertura en duda por deudas de Sport Boys y Real Potosí

La División Profesional viene negociando con Fabol para dar inicio al torneo pero las deudas de los lilas y el Toro complican el arranque. El comienzo está programado para el sábado 19.

Las deudas de Sport Boys y Real Potosí con sus jugadores vienen complicando las negociaciones de la División Profesional del Fútbol Boliviano con Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) para evitar un paro que afecte el inicio del torneo Apertura, este sábado en todo el país. El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco confirmó que el arranque del campeonato “está en duda”.

La FBF y Fabol se reunieron este martes para buscar una solución a las deudas de los clubes pero no se llegó a un acuerdo. Se conoce que las deudas, del año pasado, son bastantes elevadas por lo que es difícil que la dirigencia del balompie nacional se haga cargo del compromiso financiero.

“Los que preocupan son Real Potosí y Sport Boys. Han dicho que van a recibir de los derechos de televisación (para pagar), pero la verdad que no les alcanza ni con eso (…). La Federación ya no les pueda dar más dinero, ni pignórales nada, porque ya no les corresponde. No les podemos dar dinero del 2020 porque no se sabe si van a seguir perteneciendo al fútbol profesional o no”, comentó Blanco.

La reunión con Fabol quedó en un cuarto intermedio hasta el miércoles con la posibilidad de reanudarse en La Paz o Cochabamba para llegar a un acuerdo que garantice el inicio del campeonato el sábado y que no perjudique a futuro la preparación del seleccionado nacional. Pese a la susceptibilidad, Blanco valoró la predisposición de Fabol de dar tiempo y hallar una solución.

“Vuelvo a decir a los presidentes de los clubes profesionales que no ofrezcamos más de lo que realmente tenemos, estamos queriendo continuar haciendo las cosas mal, por eso mi llamado a la reflexión a los dirigentes”, dijo el dirigente cruceño.

El torneo Apertura debe comenzar el sábado con los partidos entre Sport Boys ante Always Ready en Warnes (15:00); Real Potosí frente a Guabirá en la Villa Imperial (17:15); y The Strongest recibirá a Aurora en La Paz (19:30).

