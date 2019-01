Campaña ecológica de Bonny Lovy deriva en polémica por una canción

Un fragmento del tema Muchachita, del popular artista boliviano, en cuadernos para niños, disparó la polémica sobre los contenidos difundidos en materiales escolares a cargo de la empresa nacional Papelbol

Silvana Vincenti

El año pasado, Bonny Lovy y la Empresa Pública Nacional Estratégica Papeles de Bolivia (Papelbol) pusieron a la venta una línea de cuadernos con la imagen y frases de canciones del intérprete. Sin embargo, hace poco la concejala por Sol.bo, Cecilia Chacón, hizo notar que uno de los trozos de texto incitaba a la violencia de género.

“Ay esa muchachita cuando yo la veo caminar, ella se pasa frente a casa y yo que soy una amenaza ya verá lo que pasa”, decía la letra cuestionada, que es una parte del tema musical Muchachita.

Papelbol difundió un comunicado, aclarando que la inclusión del texto en ningún momento tuvo la intención de incitar a la violencia, como erróneamente fue interpretada, recordando que el material fue distribuido hace un año y enfatizando en que resulta extraño que alguien recién observe el contenido, de manera aislada y con su propia interpretación, ya que el contenido fue de amplia aceptación entre la juventud.

Sobre el tema, y en representación de Bonny Lovy, su mánager, Iván Huertas, dijo que darían un comunicado, que finalmente no llegó; sin embargo, en charla telefónica destacó que el cantante boliviano incluso ha sido parte de la campaña Actúa contra la violencia de género y las relaciones tóxicas, sobre todo entre los adolescentes, sus mayores seguidores.

EL DEBER intentó comunicarse con Papelbol, sin embargo, prefirieron no dar continuidad al tema.

Del medioambiente al debate

Lo que fuera parte de una campaña en favor del medioambiente, ya que los 300.000 cuadernos distribuidos el año pasado eran elaborados con materiales reciclados, terminó tocando íntimas fibras en cuestiones de género.

“No sé si tenga tanta culpa el artista porque en realidad escribe lo que quiere y tiene el público que quiere y merece, que lo escucha, pero no entiendo por qué las empresas buscan este tipo de personajes para llamar la atención, me parece que hay una manera muchísimo más fina y pensada de hacer publicidad. El reclamo, más que ir al artista, puede ir a la misma empresa Papelbol, que tiene mil otras maneras de llamar la atención de los niños y puede educar de otra forma. No importa el tiempo transcurrido, lo que cuenta es el hecho”, cuestionó la cantante Vero Pérez.

El productor musical Roberto Hira, que ha hecho trabajos con Bonny y conoce su trabajo, salió en su defensa. “Hubo falta de atención al pedazo de texto, desacierto, más que todo de la empresa porque el artista debe ocuparse de sus producciones. Si yo fuera Papelbol, hubiera puesto otras frases. Me da pena por Bonny, es el único artista del género urbano que está tratando de hacer bien las cosas. Sus letras no incitan a la violencia”, sostuvo.

Fuente: eldeber.com.bo